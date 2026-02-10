الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون اطّلع من الحوت على أوضاع شركة طيران الشرق الأوسط

أخبار لبنان
2026-02-10 | 05:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون اطّلع من الحوت على أوضاع شركة طيران الشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون اطّلع من الحوت على أوضاع شركة طيران الشرق الأوسط

 اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت على أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، مؤكداً "جهوزيتها الدائمة لتأمين التواصل الجوي بين لبنان والخارج".

‏وأعرب الرئيس عون عن" تقديره لما تقوم به شركة طيران الشرق الأوسط"، منوّهاً "بجهود العاملين فيها على مختلف المستويات".

‏وشكّل اللقاء مناسبة جرى خلالها عرض تطوّر الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي ونموّها نتيجة زيادة عدد الركاب الوافدين إلى لبنان.

أخبار لبنان

اطّلع

الحوت

أوضاع

طيران

الشرق

الأوسط

LBCI التالي
الرئيس عون: حقوق العاملين في القطاع الخلوي محفوظة في أي صيغة لمستقبله
بحصلي يطمئن اللبنانيين قبيل رمضان: بدائل عديدة للسلع الأوروبية وبجودة عالية تحدّ من تأثير ارتفاع اليورو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-19

مصرف لبنان ينفي وجود أي مفاوضات بشأن بيع شركة طيران الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

الرئيس جوزاف اطلع من الحوت على نتائج الحركة التي تحققت خلال فصل الصيف الماضي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-12

مستخدمو شركة "طيران الشرق الأوسط": إقرار ترقيات وسلم رتب ورواتب جديد إنجاز مهم لتعزيز الاستقرار الوظيفيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:44

المفتي قباني: فاجعة طرابلس نتيجة الإهمال المستمر والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أخبار لبنان
07:38

اجتماع في النبطية لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة

LBCI
أخبار لبنان
07:26

"سيدة الجبل": استعادة القرار الوطني يشكل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
آخر الأخبار
03:32

رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين للـLBCI: نحو 600 مبنى في المدينة يحتاج إلى ترميم وتدعيم منذ عام 2006 و105 مبانٍ بحاجة الى اخلاء والابنية التي سقطت غير مسجّلة ضمن هذه الإحصاءات ما يستدعي إجراء مسح شامل

LBCI
فنّ
2026-02-05

تسجيلات لم تنشر من قبل... وثائقي جديد عن مايكل جاكسون يكشف نظرته للأطفال: "يريدون فقط لمسي"

LBCI
خبر عاجل
2025-09-20

مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:30

ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح

LBCI
أخبار لبنان
04:19

بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مار مارون بين البروتوكول والرموز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:23

القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة

LBCI
أمن وقضاء
11:02

تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

LBCI
أخبار لبنان
10:20

حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت

LBCI
خبر عاجل
05:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
أخبار لبنان
00:33

وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
09:53

قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More