الرئيس عون اطّلع من الحوت على أوضاع شركة طيران الشرق الأوسط

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت على أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، مؤكداً "جهوزيتها الدائمة لتأمين التواصل الجوي بين لبنان والخارج".



‏وأعرب الرئيس عون عن" تقديره لما تقوم به شركة طيران الشرق الأوسط"، منوّهاً "بجهود العاملين فيها على مختلف المستويات".



‏وشكّل اللقاء مناسبة جرى خلالها عرض تطوّر الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي ونموّها نتيجة زيادة عدد الركاب الوافدين إلى لبنان.