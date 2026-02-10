الرئيس عون: حقوق العاملين في القطاع الخلوي محفوظة في أي صيغة لمستقبله

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخلوي في لبنان ان" حقوق العاملين محفوظة في أي صيغة لمستقبل هذا القطاع الحيوي للاتصالات".