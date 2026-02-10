الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري بحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
أخبار لبنان
2026-02-10 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري بحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
عقد في المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماع موسّع، في حضور ممثلين عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وممثلين عن المصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل والجهات المعنية، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الزراعة ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، لبحث تداعيات القرار الصادر عن السلطات في الجمهورية العربية السورية المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية.
استُهلّ الاجتماع بعرض قدّمه المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، تناول فيه مضمون القرار السوري وتطبيقاته العملية، ولا سيما لناحية إلزام الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى السوق السورية تفريغ حمولتها على الحدود، مع الإشارة إلى استثناء حركة الترانزيت، وما يترتب على ذلك من أعباء تشغيلية إضافية وكلف مرتفعة، وانعكاسات سلبية على قطاع النقل البري وحركة التبادل التجاري بين البلدين.
وتم التذكير بأحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية التي تنظّم حركة نقل البضائع بين البلدين بواسطة شاحنات الطرفين، وترتكز الى مبدأ المعاملة المتكافئة وتسهيل النقل المباشر، دون فرض إجراءات من شأنها تعطيل التنفيذ العملي للاتفاقية.
أجمع الحاضرون على أنّ تطبيق القرار السوري بصيغته الحالية أدّى إلى خلل واضح في التوازن القائم في حركة النقل البري بين البلدين، وانعكس سلبًا على قطاع النقل البري اللبناني وشركات الشحن والترانزيت، وعلى السائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى المصدّرين اللبنانيين، ولا سيما في ما يتعلّق بالمواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، فضلًا عن تراجع حجم وانسيابية حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
ونوّه المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر بما قام به كل من نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الأشغال العامة والنقل و وزير الزراعة من متابعة للملف عبر الاتصالات الرسمية والديبلوماسية، مؤكدًا حرصهم على معالجة الإشكالية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، وبما يحفظ الاتفاقيات الثنائية والمصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، أكّد تامر جهوزية المديرية العامة للنقل البري والبحري لعقد اجتماع فوري يضم الاتحادات والنقابات المعنية مع المسؤولين في الدولة السورية، لإجراء مفاوضات مباشرة وتفعيل قنوات التواصل، مشددًا على الانفتاح على أي حل إيجابي يفضي إلى معالجة سريعة وفعّالة.
بدوره، شدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس على أنّ النقابات والجهات المتضررة ستكون إلى جانب الحكومة اللبنانية في أي قرار تتخذه لحماية القطاع، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدًا الانفتاح على إعادة نظر شاملة بين الطرفين تضمن التوازن وتحفظ الحقوق.
بعد التداول، وفي ضوء الجواب الوارد من الجانب السوري الذي يفيد بالاستمرار في تطبيق القرار وعدم الاستجابة للمطالب اللبنانية الرامية إلى تطبيق أحكام اتفاقية النقل البري الثنائية، خلص المجتمعون إلى التأكيد على أنّ المسار الديبلوماسي لم يفضِ في هذه المرحلة إلى معالجة تضمن التوازن في حركة النقل البري بين البلدين.
كما أكّد المجتمعون رفضهم تحميل قطاع النقل البري اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب، وطالبوا معالي وزير الأشغال العامة والنقل باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذا القطاع، بما في ذلك اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية، إلى حين إعادة تطبيق أحكام الاتفاقية النافذة.
ورُفع هذا المحضر إلى وزير الأشغال العامة والنقل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول، وبما يحفظ المصلحة الوطنية وحقوق العاملين في قطاع النقل البري، وقد جرى التوقيع على المحضر من قبل جميع المشاركين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المديرية
العامة
للنقل
البري
والبحري
تداعيات
القرار
السوري
الشاحنات
اللبنانية
التالي
اعتصام لمياومي كهرباء لبنان أمام مجلس الخدمة المدنية
قوة يونيفيل ستسحب معظم عناصرها من جنوب لبنان بحلول منتصف 2027
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-07
رئيس نقابة الوكلاء البحريين: النقل البري الى سوريا وعبرها حاجة لبنانية ماسة
أخبار لبنان
2026-02-07
رئيس نقابة الوكلاء البحريين: النقل البري الى سوريا وعبرها حاجة لبنانية ماسة
0
أخبار لبنان
2026-02-07
اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت: قرار عدم السماح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية يهدّد موقع لبنان كممرّ أساسي لحركة العبور في المنطقة
أخبار لبنان
2026-02-07
اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت: قرار عدم السماح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية يهدّد موقع لبنان كممرّ أساسي لحركة العبور في المنطقة
0
أخبار لبنان
2026-01-30
اجتماع بين الحجار ورسامني لتنسيق تطبيق القوانين في قطاع النقل العام
أخبار لبنان
2026-01-30
اجتماع بين الحجار ورسامني لتنسيق تطبيق القوانين في قطاع النقل العام
0
أخبار لبنان
2026-01-24
الحجار بحث في اجتماع موسع في سرايا طرابلس تداعيات انهيار مبنى القبة: الملف يتابع بأقصى درجات الجدية والمسؤولية
أخبار لبنان
2026-01-24
الحجار بحث في اجتماع موسع في سرايا طرابلس تداعيات انهيار مبنى القبة: الملف يتابع بأقصى درجات الجدية والمسؤولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:44
المفتي قباني: فاجعة طرابلس نتيجة الإهمال المستمر والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين
أخبار لبنان
07:44
المفتي قباني: فاجعة طرابلس نتيجة الإهمال المستمر والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين
0
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
0
أخبار لبنان
07:38
اجتماع في النبطية لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة
أخبار لبنان
07:38
اجتماع في النبطية لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة
0
أخبار لبنان
07:26
"سيدة الجبل": استعادة القرار الوطني يشكل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان
أخبار لبنان
07:26
"سيدة الجبل": استعادة القرار الوطني يشكل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:09
إيران تحذر من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على الجهود الدبلوماسية قبل زيارة نتانياهو إلى واشنطن
أخبار دولية
04:09
إيران تحذر من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على الجهود الدبلوماسية قبل زيارة نتانياهو إلى واشنطن
0
أخبار لبنان
2026-01-09
شقير: شراكة مع تجمع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات في الـ AI لاستخدامه بفعالية عالية
أخبار لبنان
2026-01-09
شقير: شراكة مع تجمع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات في الـ AI لاستخدامه بفعالية عالية
0
خبر عاجل
2025-12-07
الحلقة السابعة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
2025-12-07
الحلقة السابعة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
0
صحة وتغذية
2026-02-04
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2026-02-04
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
0
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
3
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
4
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
5
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
6
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
7
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
8
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More