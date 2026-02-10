بري بحث مع جهاد الصمد في المستجدات واستقبل بعثة صندوق النقد الدولي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيسها إرنستو راميرز ريغو، يرافقه المدير المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما والمستشارة مايا شويري.والتقى بري رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، حيث تم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان، إضافة لملف الانتخابات النيابية والتحضيرات لانجازها وشؤوناً تشريعية. كما تناول اللقاء الاوضاع الانمائية لاسيما في الشمال ومدينة طرابلس ومواكبة الاجراءات العملية لمعالجة المباني الايلة للسقوط في المدينة .