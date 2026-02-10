سلام استقبل وفد بعثة صندوق النقد: اللقاء كان ايجابيًا ومثمرًا

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو.



واكد الرئيس سلام "ان اللقاء كان ايجابيا ومثمرا، حيث تم البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.



كما تمّ البحث في الخطوات العملانية المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة".