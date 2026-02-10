لقاء حواري بين الحجار وطلاب الكسليك حول الاستحقاق الانتخابي ومهام وزارة الداخلية

زار وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار جامعة الروح القدس في الكسليك، وعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع طلابها تناول فيه آخر المستجدات، وفي مقدّمها الاستحقاق الانتخابي ومهام وزارة الداخلية.