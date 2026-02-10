الأخبار
لقاء حواري بين الحجار وطلاب الكسليك حول الاستحقاق الانتخابي ومهام وزارة الداخلية

أخبار لبنان
2026-02-10 | 08:07
لقاء حواري بين الحجار وطلاب الكسليك حول الاستحقاق الانتخابي ومهام وزارة الداخلية
لقاء حواري بين الحجار وطلاب الكسليك حول الاستحقاق الانتخابي ومهام وزارة الداخلية

زار وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار جامعة الروح القدس في الكسليك، وعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع طلابها تناول فيه آخر المستجدات، وفي مقدّمها الاستحقاق الانتخابي ومهام وزارة الداخلية.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

حواري

الحجار

وطلاب

الكسليك

الاستحقاق

الانتخابي

ومهام

وزارة

الداخلية

