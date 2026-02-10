وزير الصحة يطلق الحملة الوطنية للوقاية من السرطان

أطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين الحملة الوطنية للتوعية حول الوقاية من السرطان مشيرًا إلى أن الوزراة رصدت مبلغًا لبرنامج مرضى السرطان في جلسات مناقشة الموازنة.وأوضح ناصر الدين أنّ المبلغ ليس كافيًا لكنّه يسمح بانطلاقة البرنامج.