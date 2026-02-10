الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصحة يطلق الحملة الوطنية للوقاية من السرطان
أخبار لبنان
2026-02-10 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الصحة يطلق الحملة الوطنية للوقاية من السرطان
0
min
وزير الصحة يطلق الحملة الوطنية للوقاية من السرطان
أطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين الحملة الوطنية للتوعية حول الوقاية من السرطان مشيرًا إلى أن الوزراة رصدت مبلغًا لبرنامج مرضى السرطان في جلسات مناقشة الموازنة.
وأوضح ناصر الدين أنّ المبلغ ليس كافيًا لكنّه يسمح بانطلاقة البرنامج.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الصحة
الحملة
الوطنية
للوقاية
السرطان
التالي
لجنة الإدارة والعدل ناقشت التبليغ الإلكتروني لتسريع سير العدالة في لبنان
لقاء حواري بين الحجار وطلاب الكسليك حول الاستحقاق الانتخابي ومهام وزارة الداخلية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:19
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المعاقب شرق حولا
آخر الأخبار
15:19
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المعاقب شرق حولا
0
آخر الأخبار
14:48
التحكم المروري: قطع السير بالاطارات المشتعلة عند مستديرة ابو علي - طرابلس من قبل بعض المحتجين
آخر الأخبار
14:48
التحكم المروري: قطع السير بالاطارات المشتعلة عند مستديرة ابو علي - طرابلس من قبل بعض المحتجين
0
آخر الأخبار
14:19
إخلاء مبنى جديد في شارع الجديد في القبة - طرابلس
آخر الأخبار
14:19
إخلاء مبنى جديد في شارع الجديد في القبة - طرابلس
0
اقتصاد
14:18
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه
اقتصاد
14:18
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
14:18
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه
اقتصاد
14:18
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
0
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
0
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
0
اخبار البرامج
2026-01-20
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-20
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
0
أمن وقضاء
13:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
أمن وقضاء
13:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
0
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
04:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
منوعات
04:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
3
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
4
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
5
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
6
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
7
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
8
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More