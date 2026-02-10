"سيدة الجبل": استعادة القرار الوطني يشكل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه الى ان "طرابلس نزفت مجدداً مع انهيار مبنى جديد، وكأن مأساة انهيار مبنى القبة في 24 من الشهر الماضي لم تكفِ مع الإشارة الى الغياب التام للدولة بكافة مؤسساتها منذ عقود عن هذه المأساة المتوقعة"، معتبرا ان "إن الحل يجب أن يكون وطنياً بامتياز من خلال احتضان طرابلس بوصفها عاصمة لبنان الثانية، ومعالجة أزمتها بكل الوسائل العملية والسريعة كي لا يكبر الشعور بالتخلي عنها لدى الشريحة الشعبية".



وأكد "اللقاء" مجددا ان "استعادة القرار الوطني يشكّل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان، من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ومن بيروت حتى حدود سوريا".



وإذ لفت "اللقاء" الى ان "اللبنانيين يترقبون مستقبل المفاوضات الاميركية - الايرانية في جوٍ من القلق على مصير لبنان إذا قرّر "حزب الله" إقحام البلد مجدداً في معركة مع اسرائيل دفاعاً عن ايران"، جدد "وهو الذي تفرّد منذ العام 2022 بوصف "حزب الله" بأنه أداةً للاحتلال الايراني للبنان، رفضه القاطع لاستخدام لبنان كورقة تفاوضية لمصلحة هذا الاحتلال، ويدعو القوى السياسية كافة إلى التعامل مع الحزب بوصفه فصيلاً من الحرس الثوري الايراني".