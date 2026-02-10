رئيس الجمهورية للخرافي: تطورات إيجابية في الاقتصاد والاستثمار بعد إقرار قوانين الإصلاح المالي

عرض رئيس مجموعة الخرافي BNK Holding بدر الخرافي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفرص الاستثمار في لبنان في مختلف القطاعات ومنها قطاع الاتصالات. وحضر اللقاء المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير وممثل المجموعة في لبنان والشرق الأوسط السيد حسن فواز.



واكد رئيس الجمهورية للخرافي ان "كل المعطيات تشير الى تطور إيجابي في القطاع الاقتصادي ومجالات الاستثمار لاسيما بعد إقرار قوانين الإصلاحات المالية وغيرها مما يشكل حافزا للاستثمار في لبنان".

