لجنة الإدارة والعدل ناقشت التبليغ الإلكتروني لتسريع سير العدالة في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، بحضور وزير العدل عادل نصار وأعضاء اللجنة.



وقال عدوان بعد الجلسة: "اجتماع لجنة الادارة والعدل اليوم جرى بحضور وزير العدل وممثلي نقابتي محامي بيروت والشمال لمناقشة سبل تسريع مجرى العدالة.



وأوضح عدوان أن "النقاش ركّز على اقتراح استخدام التبليغ الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء يحتاج إلى تجهيزات في وزارة العدل ونظام محدد، بالإضافة إلى تعديل أصول المحاكمات لضمان قانونية التبليغ الإلكتروني".



وأكد أن "الجلسة كانت مثمرة"، وطلب من وزير العدل ومجلس القضاء ونقابتي محامي بيروت والشمال دراسة الاقتراح وإرسال مقترحاتهم خلال مهلة قصيرة، تمهيدًا لاعتماده لتعزيز سرعة وفاعلية النظام القضائي.