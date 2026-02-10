الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: نريد بناء لبنان... ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها

أخبار لبنان
2026-02-10 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم: نريد بناء لبنان... ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاسم: نريد بناء لبنان... ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "التجريد من السلاح يأتي لصالح إسرائيل وأميركا وليس لصالح الدولة التي يجب أن ترى كيف تكون المقاومة إلى جانبها وكيف ستستفيد من قدراتها."

وأكد قاسم أننا "نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة،" مشيرًا إلى أننا "نعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها."

ودعا "الحكومة إلى أن تكون أكثر فعالية بموضوع التعافي الاقتصادي."

أخبار لبنان

لبنان...

ونعمل

للإعداد

للانتخابات

البرلمانية

ونريدها

موعدها

LBCI التالي
توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل المهرب
قوة من ضابطة صيدا في الجمارك تمكنت من توقيف فان محمل بكمية من الأحذية ذات ماركات عالمية مقلدة وتم ضبط البضاعة واقتيدت إلى المركز بغية إجراء المقتضى القانوني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:36

قاسم: نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

الشيخ قاسم: نعمل على بناء الدولة فساهمنا بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ووزراؤنا يعملون لكل لبنان إلا أن بعض الوزراء يجرّون لبنان إلى الفتنة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

موسى: بحثنا في الإنتخابات البرلمانية وأعربنا عن تطلعنا بأن تجري في موعدها وهذا الاستحقاق مهمّ لإعادة انتظام العمل بعد فترة من الفراغ وندعم كل خطوة في هذا الاتجاه

LBCI
خبر عاجل
2025-11-15

برّي: البعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم استلم المشروع بعد والانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
14:18

وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
أخبار لبنان
04:30

ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح

LBCI
خبر عاجل
2026-02-08

إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
13:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
04:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
05:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More