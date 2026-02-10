الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاسم: نريد بناء لبنان... ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها
أخبار لبنان
2026-02-10 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قاسم: نريد بناء لبنان... ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها
0
min
قاسم: نريد بناء لبنان... ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها
رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "التجريد من السلاح يأتي لصالح إسرائيل وأميركا وليس لصالح الدولة التي يجب أن ترى كيف تكون المقاومة إلى جانبها وكيف ستستفيد من قدراتها."
وأكد قاسم أننا "نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة،" مشيرًا إلى أننا "نعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها."
ودعا "الحكومة إلى أن تكون أكثر فعالية بموضوع التعافي الاقتصادي."
أخبار لبنان
لبنان...
ونعمل
للإعداد
للانتخابات
البرلمانية
ونريدها
موعدها
التالي
توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل المهرب
قوة من ضابطة صيدا في الجمارك تمكنت من توقيف فان محمل بكمية من الأحذية ذات ماركات عالمية مقلدة وتم ضبط البضاعة واقتيدت إلى المركز بغية إجراء المقتضى القانوني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:36
قاسم: نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها
خبر عاجل
09:36
قاسم: نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها
0
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: نعمل على بناء الدولة فساهمنا بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ووزراؤنا يعملون لكل لبنان إلا أن بعض الوزراء يجرّون لبنان إلى الفتنة
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: نعمل على بناء الدولة فساهمنا بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ووزراؤنا يعملون لكل لبنان إلا أن بعض الوزراء يجرّون لبنان إلى الفتنة
0
آخر الأخبار
2026-01-12
موسى: بحثنا في الإنتخابات البرلمانية وأعربنا عن تطلعنا بأن تجري في موعدها وهذا الاستحقاق مهمّ لإعادة انتظام العمل بعد فترة من الفراغ وندعم كل خطوة في هذا الاتجاه
آخر الأخبار
2026-01-12
موسى: بحثنا في الإنتخابات البرلمانية وأعربنا عن تطلعنا بأن تجري في موعدها وهذا الاستحقاق مهمّ لإعادة انتظام العمل بعد فترة من الفراغ وندعم كل خطوة في هذا الاتجاه
0
خبر عاجل
2025-11-15
برّي: البعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم استلم المشروع بعد والانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد
خبر عاجل
2025-11-15
برّي: البعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم استلم المشروع بعد والانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
14:18
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه
اقتصاد
14:18
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
0
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
0
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
0
اخبار البرامج
2026-01-20
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-20
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
تقارير نشرة الاخبار
13:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
0
أمن وقضاء
13:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
أمن وقضاء
13:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
0
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
أخبار دولية
13:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
04:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
منوعات
04:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
3
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
4
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
5
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
6
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
02:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
7
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
8
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More