قاسم: نريد بناء لبنان... ونعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "التجريد من السلاح يأتي لصالح إسرائيل وأميركا وليس لصالح الدولة التي يجب أن ترى كيف تكون المقاومة إلى جانبها وكيف ستستفيد من قدراتها."



وأكد قاسم أننا "نريد بناء لبنان وقد أمّنا 3 أشهر من بدلات الإيواء للأسر التي فقدت منازلها مع أن ذلك هو واجب الدولة،" مشيرًا إلى أننا "نعمل للإعداد للانتخابات البرلمانية ونريدها أن تجري في موعدها."



ودعا "الحكومة إلى أن تكون أكثر فعالية بموضوع التعافي الاقتصادي."