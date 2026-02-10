اجتماع بين محافظ البقاع وممثلة مفوضية اللاجئين عرض ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى سوريا

عقد محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا في مكتبه في سرايا زحلة مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، شارك فيه كل من رئيسة المكتب الميداني للمفوضية في زحلة راكيل ترابازو، مسؤولة الاتصال الحكومي في المفوضية جنان صالح، إضافة إلى منسقة ملف النازحين في وزارة الداخلية والبلديات في محافظة البقاع منال رمضان.



ويأتي هذا الاجتماع، استكمالا للاجتماع السابق المنعقد في 26 تشرين الثاني 2025، والذي تناول أطر التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومحافظة البقاع في ما يخص ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى سوريا.