واشنطن تفرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب مرتبطة بحزب الله

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة لتجارة الذهب قالت إنها تُسهّل الدعم المالي الإيراني لحزب الله.



وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة الذهب المستهدفة تعمل تحت إشراف القرض الحسن، المؤسسة المالية التابعة لحزب الله والخاضعة أساسا لعقوبات أميركية.



وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن "حزب الله يُشكّل تهديدا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وأضاف: "ستعمل وزارة الخزانة على عزل هؤلاء عن النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة للعيش بسلام وازدهار من جديد".



وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسة "جود" التجارية، معتبرة أنها تعمل "تحت ستار منظمة غير حكومية" وتُستخدم لضمان تدفق الأموال لحزب الله من إيران.



كما أعلنت فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات، من بينهم مواطن روسي، لضلوعهم في تمويل حزب الله.



وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول للكيانات المدرجة في الولايات المتحدة وتُجرّم التعاملات المالية معها.