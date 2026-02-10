الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب مرتبطة بحزب الله

أخبار لبنان
2026-02-10 | 13:23
واشنطن تفرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب مرتبطة بحزب الله
واشنطن تفرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب مرتبطة بحزب الله

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة لتجارة الذهب قالت إنها تُسهّل الدعم المالي الإيراني لحزب الله.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة الذهب المستهدفة تعمل تحت إشراف القرض الحسن، المؤسسة المالية التابعة لحزب الله والخاضعة أساسا لعقوبات أميركية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن "حزب الله يُشكّل تهديدا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وأضاف: "ستعمل وزارة الخزانة على عزل هؤلاء عن النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة للعيش بسلام وازدهار من جديد".

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسة "جود" التجارية، معتبرة أنها تعمل "تحت ستار منظمة غير حكومية" وتُستخدم لضمان تدفق الأموال لحزب الله من إيران.

كما أعلنت فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات، من بينهم مواطن روسي، لضلوعهم في تمويل حزب الله.

وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول للكيانات المدرجة في الولايات المتحدة وتُجرّم التعاملات المالية معها.

أخبار لبنان

واشنطن

عقوبات

مؤسسة جود

حزب الله

LBCI
خبر عاجل
2025-12-18

موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-09

موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بالسودان

LBCI
أخبار دولية
2026-01-30

وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

LBCI
أخبار دولية
2025-12-09

الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بالصراع في السودان

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار لبنان
07:16

الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت

LBCI
أمن وقضاء
07:08

متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما

LBCI
أخبار لبنان
07:07

مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة

LBCI
خبر عاجل
2026-02-06

الخارجية الأميركية: بحثنا مع قائد الجيش اللبناني الدعم الأميركي لجهود لبنان الرامية إلى تفكيك جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
حال الطقس
2025-10-25

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
06:24

رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أخبار دولية
06:52

بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أمن وقضاء
06:42

في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:48

عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
حال الطقس
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

