رئيس بلدية طرابلس: إنشاء صندوق طارئ لتدعيم الأبنية المتصدعة

أعلن رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، إنشاء صندوق طارئ لتدعيم الأبنية المتصدعة.



وقال: "بعد انهيار أربعة مبانٍ في مدينتنا، وسقوط شهداء وجرحى، وبعد تدخّل الدولة بمختلف أجهزتها، نُطلق اليوم صندوقًا طارئًا لتدعيم الأبنية المتصدّعة وإجراء مسحٍ هندسي شامل، بإشراف نقابة المهندسين. وسيُدار الصندوق وفق آليات واضحة وشفافة من خلال ثلاث لجان متخصّصة: لجنة الحوكمة، لجنة التمويل، ولجنة الإشراف الهندسي".



ودعا "جميع محبّي طرابلس وأصدقاءها ومغتربيها، إلى التعاون والمساهمة، لتجاوز هذه الأزمة وحماية المدينة وأهلها".



وقال: "سننشر غدا كل التفاصيل المرتبطة بالصندوق، بما في ذلك آلية التبرّع وخطوات المشاركة".