القائم بأعمال السفارة الكويتية: العلاقة مع لبنان ذات امتداد تاريخي ولا تقاس بمحطات عابرة

أخبار لبنان
2026-02-10 | 16:29
القائم بأعمال السفارة الكويتية: العلاقة مع لبنان ذات امتداد تاريخي ولا تقاس بمحطات عابرة
القائم بأعمال السفارة الكويتية: العلاقة مع لبنان ذات امتداد تاريخي ولا تقاس بمحطات عابرة

أقامت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية حفل استقبال في مناسبة العيد الوطني الخامس والستين، وعيد التحرير الخامس والثلاثين لدولة الكويت، في فندق فينيسيا في بيروت، في حضور ممثل رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نائب رئيس الحكومة طارق متري، وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد. كما حضر عدد من الوزراء وعدد من النواب الحاليين والسابقين.

وأشار رئيس البعثة القائم بأعمال السفارة الكويتية في بيروت عبد العزيز الدلح في كلمة له، الى أن "العلاقة الأخوية التي تربط دولة الكويت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة منذ عام 1000 و1961 لم تكن يوما وليدة ظرف ولا رهينة لحظة بل قامت على الاحترام المتبادل وتجلت عبر مواقف متعاقبة واكتسبت مع مرور الزمن طابعها المتجذر".

وقال: "‏هي علاقة ذات امتداد تاريخي لا تقاس بمحطات عابرة ولا تختصر بتوصيف بل شكلت نموذجا للتلاقي على ثبات القيم ووضوح النهج بما رسخ في وجدان شعبي البلدين مودة صادقة وتضامنا إنسانيا في مختلف الظروف. و‏ختاما تبقى الأعياد الوطنية محطات جامعة يكتفي بدلالتها ويغني معناها عن الاطالة".

أخبار لبنان

لبنان

الكويت

عبد العزيز الدلح

