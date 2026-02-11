صدي استقبل رئيس قسم عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي

استقبل وزير الطاقة والمياه جو صدي رئيس قسم عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي أولريش برونهوبير (Ulrich Brunhuber) على رأس وفد، وتناول البحث قطاع الصرف الصحي في لبنان وسبل المساعدة.