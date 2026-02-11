الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العبسي يعرض لتحديات قطاع المحروقات مع البركس ويلتقي القنصل ابو رجيلي
أخبار لبنان
2026-02-11 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العبسي يعرض لتحديات قطاع المحروقات مع البركس ويلتقي القنصل ابو رجيلي
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس رابطة الروم الكاثوليك القنصل كابي ابو رجيلي واستمع منه الى خطة العمل التي سينتهجها المجلس التنفيذي الجديد للرابطة .
وقال ابو رجيلي بعد اللقاء : تشرفت بلقاء صاحب الغبطة ووضعته في اجواء الانتخابات الاخيرة للرابطة والنتائج التي اسفرت عنها .
وكان من الطبيعي ان تكون زيارتي الرسمية الاولى لغبطته لاطلاعه على خطة عملنا الجديدة ولاخذ بركته والتزود بتوجيهاته والعمل تحت جناحه لما فيه مصلحة لبنان وكنيستا الرومية الملكية والطائفة بصورة عامة .
ثم التقى نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج بركس وعرض معه للاوضاع العامة في البلاداضافة الى التحديات التي يواجهها قطاع المحروقات واصحاب المحطات .
واشار بركس بعد اللقاء الى انه اوضح لصاحب الغبطة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاكثر حيوية في لبنان لعلاقته اليومية مع المواطن اكان بالنسبة للمواصلات ام التدفئة وكهرباء المولدات .
اضاف : عرضت لغبطته علاقة اصحاب محطات المحروقات مع معالي وزير الطاقة والمياه وهي علاقة تسير نحو الافضل حيث نحاول ايجاد حلول للفوضى العارمة المتعلقة بالتراخيص والتقيد بالسلامة العامة .
ومن زوار البطريرك الام ندى طانيوس ورجل الاعمال طوني طعمة والسيدة ماريبيل بطرس .
أخبار لبنان
لتحديات
المحروقات
البركس
ويلتقي
القنصل
رجيلي
التالي
قوى الأمن: توقيف عصابة سرقت منزلا في قبّ الياس
صدي استقبل رئيس قسم عمليات الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-21
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
أخبار لبنان
2025-12-21
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
0
أخبار لبنان
2026-01-27
وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي
أخبار لبنان
2026-01-27
وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي
0
خبر عاجل
2025-12-02
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
خبر عاجل
2025-12-02
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
0
أخبار لبنان
2026-01-22
قائد الجيش عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع السفير المصري والتقى أبو فاعور
أخبار لبنان
2026-01-22
قائد الجيش عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع السفير المصري والتقى أبو فاعور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
أخبار لبنان
07:16
الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت
أخبار لبنان
07:16
الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت
0
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
0
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-02-06
الخارجية الأميركية: بحثنا مع قائد الجيش اللبناني الدعم الأميركي لجهود لبنان الرامية إلى تفكيك جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية
خبر عاجل
2026-02-06
الخارجية الأميركية: بحثنا مع قائد الجيش اللبناني الدعم الأميركي لجهود لبنان الرامية إلى تفكيك جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
0
رياضة
06:24
رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره
رياضة
06:24
رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
0
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
0
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
0
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
0
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
2
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
3
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
4
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
5
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
6
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
7
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
8
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More