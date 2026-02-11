العبسي يعرض لتحديات قطاع المحروقات مع البركس ويلتقي القنصل ابو رجيلي

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس رابطة الروم الكاثوليك القنصل كابي ابو رجيلي واستمع منه الى خطة العمل التي سينتهجها المجلس التنفيذي الجديد للرابطة .

وقال ابو رجيلي بعد اللقاء : تشرفت بلقاء صاحب الغبطة ووضعته في اجواء الانتخابات الاخيرة للرابطة والنتائج التي اسفرت عنها .

وكان من الطبيعي ان تكون زيارتي الرسمية الاولى لغبطته لاطلاعه على خطة عملنا الجديدة ولاخذ بركته والتزود بتوجيهاته والعمل تحت جناحه لما فيه مصلحة لبنان وكنيستا الرومية الملكية والطائفة بصورة عامة .



ثم التقى نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج بركس وعرض معه للاوضاع العامة في البلاداضافة الى التحديات التي يواجهها قطاع المحروقات واصحاب المحطات .

واشار بركس بعد اللقاء الى انه اوضح لصاحب الغبطة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاكثر حيوية في لبنان لعلاقته اليومية مع المواطن اكان بالنسبة للمواصلات ام التدفئة وكهرباء المولدات .

اضاف : عرضت لغبطته علاقة اصحاب محطات المحروقات مع معالي وزير الطاقة والمياه وهي علاقة تسير نحو الافضل حيث نحاول ايجاد حلول للفوضى العارمة المتعلقة بالتراخيص والتقيد بالسلامة العامة .

ومن زوار البطريرك الام ندى طانيوس ورجل الاعمال طوني طعمة والسيدة ماريبيل بطرس .