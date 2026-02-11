كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا

الأخبار
كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا
2026-02-11 | 04:23
كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا
استناداً إلى نتائج أعمال الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شركتَيْن، تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال المزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة.
وتبيّن أن كلّ من شركة Hakim And Jad SARL Sigle Partner والتي يمتلكها عبد الحكيم الطرودي (سوري الجنسية) وشركة World Economy Magazine لصاحبها محمد العرب، لا تمارسان أي نشاط فعلي، وقد عمدتا إلى تسجيل 15 أجيراً وهميًّا (13 لبنانيّا و2 سوريًّا). لذلك تمّ شطبهم من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، مع المطالبة باسترداد التقديمات كافة التي استفادوا منها خلافًا للقانون.
وبعد استكمال المسار الإداري والرقابي ، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، مع الادعاء على كل من قد يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا، وقد سُجلت الدعاوى بتاريخ 6/2/2026 تحت الأرقام 321 و322.
وشدّد المدير العام للصندوق د. محمد كركي على أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراء إداريا فقط، بل شرط أساسي لتحسين التقديمات وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكّدًا استمرار الملاحقات الجزائية لأي مخالفة أو تجاوز حفاظًا على حقوق وأموال المضمونين.
الادّعاء
شركتين
أجيراً
وهميًّا
