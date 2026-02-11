الفري يستقبل بيار الضاهر ويبحثان أوضاع طرابلس وتعزيز دور الإعلام الثقافي

استقبل رئيس "الرابطة الثقافية" في طرابلس الصحافي رامز الفري في مكتبه، المدير العام لـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر.



وتناول اللقاء بحسب بيان "الأوضاع العامة في مدينة طرابلس، ولا سيما واقعها الاجتماعي والثقافي والإنساني، بالاضافة إلى وجع طرابلس وهموم أهلها وتحدياتها المزمنة على المستويات الإنمائية والخدماتية والإعلامية".



شكّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول "دور الإعلام الوطني في إضاءة الحقيقة ونقل صورة المدينة كما هي، بما تحمله من طاقات وإمكانات" .



نوه الفري بـ"دورالضاهر والمؤسسة اللبنانية للإرسال في المشهد الإعلامي اللبناني"، مؤكداً "أهمية تعزيز جسور التواصل بين الإعلام والمؤسسات الثقافية والمجتمعية في المدينة لما فيه خير طرابلس وأبنائها".



في الختام كانت جولة في اقسام الرابطة.