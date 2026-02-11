الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
2026-02-11 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
8
min
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مذكرة تتعلق بشروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2026 للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة وجاء فيها:
يُطلب من المرشَّح للامتحانات الرسمية عند تقديم طلب الترشيح تأمين المستندات التالية:
أولاً: إثبات قيد فردي.
1- المرشَّح اللّبناني:
أ – بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.
وفي حال تعذر إحضار بيان القيد الإفرادي وفق الوارد اعلاه،يتم وبصورة مؤقتة قبول بيان قيد افرادي لا يعود تاريخه لاكثر من سنة ،على أن تتم مصادقة هذا البيان من دائرة النفوس المعنية .
ب – إذا كان المرشَّح اللبناني من غير المُسجلين في سجلاّت النفوس (مكتوم القيد ومكتوم النفوس)، يُطلب منه إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح، وصورة عن الهويّة أو صورة عن بيان القيد الافرادي للوالد أو الوالدة، تُصدّق من رئيس المنطقة التربوية المعنيَّة، وتكتب عليها عبارة (صالحة للامتحانات الرسمية).
2- المرشَّح غير اللّبناني:
ا- إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللّبناني بموجب الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015مع صورة عنها، وهي على الشكل التالي:
* جواز إقامة سنوية (مجاملة – دائمة) أو الإيصال الصادر عن الأمن العام لطلب الإقامة.
* جواز إقامة للوالد (مكتومي القيد و قيد الدرس).
* بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين دون أوراق ثبوتية.
* جواز إقامة فئة قيد الدرس.
* جواز مرور (مكتومي القيد وقيد الدرس).
* أنموذج خاتم سمة إقامة عدة سفرات.
* أنموذج خاتم إقامة مؤقتة أجانب.
* أنموذج خاتم إقامة مؤقتة عرب.
* ملاحظة: وجوب مطابقة الصورة الشمسيّة للمرشَّح على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام، او الافادة الصَّادرة عن ادارة المدرسة وفي حال عدم وجودها التأكّد من المعلومات الواردة عليها ومطابقتها وذلك باحضار بيان قيد افرادي وصورة عنه لا يعود تاريخه لاكثر من ستة اشهر .
ب- بطاقة تسجيل عليها الصورة الشمسيّة صادرة عن المدير العام لإدارة شؤون اللّاجئين الفلسطينيين لجميع المرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مستوفية شروط الصلاحية مع صورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسيّة مُطابقة للصورة الشمسيّة في بطاقة الهوية، و في حال لم تكن الصورة مطابقة لبطاقة التسجيل، يتم تأمين بيان قيد إفرادي (غير صالح كمستند لعقد القران) جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، أما اللّاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا فتنطبق عليهم شروط المرشَّح غير اللبناني (إقامة من الأمن العام اللبناني).
ج- بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير منتهية الصلاحية ،مع صورة عنها و بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.
ثانيــاً: صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار أو من مدير المدرسة التي ينتسب إليها المرشَّح وأن تكون الصورتان مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم ارفاق إفادة مختار عليها صورة شمسية للمرشح مع إفادة مدرسية عليها صورة شمسية للمرشح.
ثالثــاً: شروط تقديم الطلب الحرّ:
1 – للشهادة المتوسطة:
أ – المرشح الراسب في الشهادة المتوسطة:
* إفادة رسوب (صادرة عن دائرة الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الشهادة المتوسطة.
ب- من أتمّ الثامنة عشرة من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2008 ضمناً وما قبل).
2- لشهادة الثانوية العامة بكل فروعها:
أ – المرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية:
* إفادة رسوب (صادرة عن دائرة الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية.
ب – من أتمّ العشرين من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2006 ضمناً وما قبل):
* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها منذ ثلاث سنوات على الأقل ( 2023 وما قبل)، أو حائز على وثيقة ترشيح أو إفادة مدرسية مصدقة حسب الأصول، تثبت أنه أتم دراسة الصف الرابع متوسط بنجاح في السنوات التي لم تجر فيها امتحانات رسمية.
ج – المرشح الذي نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين:
* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة.
* ملاحظة:
– لا يقبل الطلب الحرّ إلا من صاحب العلاقة مباشرة.
– يضاف إلى مستندات الطلب الحر قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة اثبات القيد الفردي المقدم والوارد في البند أولاً، بالإضافة الى صورة المرشح المطابقة لإثبات القيد المذكور.وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم إرفاق إفادة مختار عليها صورة شمسية للمرشح.
رابعاً: تعليمات عامة
1 – تحتفظ المناطق التربوية بصورة عن الوثائق الثبوتية على شكل نسخة ورقية بحسب البند أولاً على أن تكون مطابقة للنسخة التي تمّ تحميلها من قبل مديري المدارس والثانويات (مراجعة النقطة (9) من البند رابعاً) ، ولا يعتمد أي تصحيح لاحق ما لم يكن صادراً عن السلطة القضائية أو أي مرجع مختص آخر.
2 – تلافياً لأي غش قد يحصل في الوثائق الثبوتية، يجب أن تلصق على هذه الوثائق صورة المرشح الشمسية وأن تمهر بخاتم السلطة التي صدرت عنها الوثيقة.
3 – ترفض الوثيقة إذا قُطِعَت بشكـل يفصل الصورة الشمسية عن وقائع الوثيقة أو إذا كان فيهـا أي تعديل أو حك أو تحريف بالكتابة لم يصدق عليها المرجع المختص.
4 – الصورة الشمسية التي تقدم مع طلب الترشيح سيتم وضعها على إفادة النجاح ومن غير المسموح تغييرها لأي سبب كان.
5 – يرفض كل طلب ترشيح لا يستوفي الشروط القانونية الواردة أعلاه أو يرد بعد المهلة المحددة.
6 – ضرورة تقديم الاوراق المصدقة المثبتة لإنتظام التسلسل الدراسي للطلاب الغير لبنانيين الذين تسجلوا استناداً لبطاقة التعريف الصادرة عن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
7 – يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الرسمية تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2026 المطبوعة من برنامج SIMS ضمن المهلة القانونية، على أن يتم إرسال المعلومات مباشرة باستخدام (Sync With mehe online) عبر الإنترنت أو شبكة الربط المدرسية (OGERO)، و يتوجب على المدارس غير المربوطة بما ورد أعلاه إحضار المعلومات على (USB) بعد إصدارها من برنامج SIMS كما هو مشروح في الدليل المتوفر على الرابط: http:/www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?Postingld=1394
8- التأكد من إدراج المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن لوائح التبرير في خانة الاحتياجات الخاصة وفي حال عدم إدراجهم، ضرورة التقدم بطلب عبر المناطق التربوية أو مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي مع ملحق بأسمائهم لإجراء التعديل اللازم على اللوائح وفق الأصول القانونية.
9- يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الخاصة تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للإمتحانات الرسمية للعام 2026 المطبوعة من برنامج اللوائح الإسمية ضمن المهلة القانونية مرفقة بقرص مدمج (CD) يحتوي على هذه المعلومات، لتُسلم إلى المنطقة التربوية المعنية.
10- التأكد من مسح (Scan) وتحميل (Upload) المستند الرسمي للترشح إلى الإمتحانات الرسمية كما هو مطلوب في الفقرة الأولى من هذا التعميم وذلك وفق مواصفات الملحق المرفق صفحة (3)، واتباع الخطوات التالية:
في المدارس والثانويات الرسمية:
– الدخول إلى ملف الطالب بطاقة التعريف إضافة اختيار النوع من اللائحة الموجودة (Drop list)
إدخال المعلومات، ثم إضافة المستند إلى الملفات.
في المدارس والثانويات الخاصة:
– الدخول إلى معلومات الهوية إضافة مستند رسمي.
11- يُطلب من مديري المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2026 المطبوعة من برنامج اللوائح الاٍسمية الخاص بهم والموجود على الرابط: ./http://nsl.mehe.gov.lb
تقوم المدارس والثانويات المتواجدة في المناطق الحدودية والتي تتعرض وتعرضت لخطر أمني ادى الى اقفالها ،بالتنسيق مع المنطقة التربوية المعنية في كل ما يتعلق بترشيح تلامذتها ،حيث ستقوم المناطق التربوية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأمين ترشيح تلامذة هذه المدارس.
أخبار لبنان
طلبات
الترشيح
للامتحانات
الرسمية
2026..
التالي
قوى الأمن الداخلي وزعت التقرير الشهري لعدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها
الفري يستقبل بيار الضاهر ويبحثان أوضاع طرابلس وتعزيز دور الإعلام الثقافي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-05
كرامي أعلنت فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2026
أخبار لبنان
2026-02-05
كرامي أعلنت فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2026
0
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
0
أخبار لبنان
2026-02-10
الوزير الحجار يتفقد مراكز استقبال طلبات الترشيح للانتخابات النيابية 2026
أخبار لبنان
2026-02-10
الوزير الحجار يتفقد مراكز استقبال طلبات الترشيح للانتخابات النيابية 2026
0
أخبار لبنان
2026-01-28
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
أخبار لبنان
2026-01-28
التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
أخبار لبنان
07:16
الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت
أخبار لبنان
07:16
الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت
0
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
0
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
أخبار لبنان
07:07
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
0
أخبار لبنان
2025-11-09
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
2025-11-09
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
0
أخبار لبنان
2026-01-27
رئيس الحكومة استقبل نواب "التوافق الوطني" كرامي: من يهدد بالحرب الأهلية أو بالفتنة الداخلية لا يخدم إلا العدو
أخبار لبنان
2026-01-27
رئيس الحكومة استقبل نواب "التوافق الوطني" كرامي: من يهدد بالحرب الأهلية أو بالفتنة الداخلية لا يخدم إلا العدو
0
أخبار دولية
2025-11-22
روبيو وويتكوف الأحد في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء النزاع في أوكرانيا (مسؤول أميركي)
أخبار دولية
2025-11-22
روبيو وويتكوف الأحد في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء النزاع في أوكرانيا (مسؤول أميركي)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
0
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
0
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
0
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
0
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
2
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
3
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
4
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
5
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
6
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
7
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
8
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More