رجي عرض التطورات مع بلاسخارت

استقبل وزير الخارجية يوسف رجي المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في لبنان، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.