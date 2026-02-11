الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة

أخبار لبنان
2026-02-11 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهري للمطارنة والرؤساء العامّون والرئيسات العامّات في المقر البطريركي في الربوة. وتداول الآباء في الشؤون الرعويّة والاجتماعيّة المحلّيّة، في ظلّ الأوضاع العصيبة التي يمرّ بها الوطن.

ورفع المجتمعون آيات التهنئة والبركة إلى اللبنانيين عمومًا وأبناء الكنيسة خصوصًا بمناسبة حلول الزمن الأربعيني المقدس؛ سائلين الرب أن يكون هذا الصوم مدخلًا للتوبة والعودة إلى الذات، وتنقية القلوب من الشوائب والأحقاد التي ألقت بظلالها على البلاد. كما توقّف الآباء بخشوع عند تزامن الصوم هذا العام مع شهر رمضان المبارك، مهنّئين الإخوة المسلمين، في مشهدٍ يكرّس وجه لبنان الحضاريّ والعيش المشترك، آملين أن يكون صيامًا مقبولًا تفيض فيه النعم السماوية على الجميع.

وتوقّفوا بأسىً شديد أمام الفاجعة الأليمة التي حلّت بمدينة طرابلس الصابرة جرّاء انهيار المباني السكنيّة، الذي أودى بحياة أبناءٍ أحبّاء لنا. وإذ رفعوا الصلاة لراحة نفوس الضحايا سائلين التعزية لقلوب ذويهم والشفاء للجرحى، رفعوا الصوت عاليًا لمطالبة الجهات المعنيّة بتحمّل مسؤوليّاتها كاملة. وقالوا: "إنّ صرخة المظلومين من تحت الأنقاض تستصرخ الضمائر، لذا نشدّد على ضرورة محاسبة المقصّرين والمتهاونين في حماية أرواح الناس، والعمل الجاد لمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تصيب الناس في كرامتهم وأمنهم:.

وعبّروا عن تضامنهم مع أبناء الجنوب وثمّنوا زيارة رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام إلى الجنوب والمناطق الحدوديّة الجريحة، ورأوا فيها خطوةً مباركةً تعكس استعادة الدولة لدورها وحضنها لأبنائها في الجنوب الصامد. كما رفعوا الصلاة من أجل تسريع ورشة إعادة الإعمار وتحرير الأرض والإنسان، وإعادة المخطوفين، وطالبوا بوضع حدٍّ للاعتداءات الآثمة التي تزهق الأرواح وتراكم الآلام.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء السجالات التي تحتدم عشيّة الانتخابات النيابيّة، مؤكّدين على ضرورة إتمامها في مواعيدها الدستوريّة. ونوّه المجتمعون بالدور المحوريّ لأبنائنا في الاغتراب، الذين يجسّدون بقيمهم وعطائهم رئة الاقتصاد الوطني وسندًا لعائلاتهم في مواجهة ضيق العيش. ودعوا الآباء الجميع إلى الاحتكام لروح الحكمة والمسؤوليّة الوطنيّة، وتغليب المنطق على المصالح الفئويّة الضيّقة.

كما أكّدوا التزامهم الثابت بدعم مؤسّسات الشرعيّة، متمثلةً بمقامات رئاسة الجمهورية ومجلس النوّاب والحكومة، وبالمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة التي تبذل تضحياتٍ جليّة لصون السلم الأهليّ. ومع بزوغ السنة الثانية من عمر العهد، طالبين أن تستمر الجهود بفاعليّة في مكافحة الفساد وإحقاق الحق، فـ "العدل ملح الأرض" وبه تستقيم الأوطان.

ورحّب المجتمعون بإقرار الموازنة العامّة ضمن المواعيد الدستوريّة، إلّا أنّهم أبدوا أسفهم لافتقارها إلى الرؤى الاستثماريّة المحفّزة للنمو. كما حذّر الآباء من إثقال كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بضرائب ورسوم إضافيّة، داعين إلى سياسات ماليّة ترأف بكرامة الإنسان وتصون لقمة عيشه.

وقالوا: "إلى جانب دعواتنا المستمرة للإصلاح الشامل، ندعو المسؤولين إلى دراسة الفجوة الماليّة من أجل تحقيق العدالة للمودعين".

أخبار لبنان

الروم

الكاثوليك

يرحبون

بعودة

الجنوب

الدولة

LBCI التالي
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
رجي عرض التطورات مع بلاسخارت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-21

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-21

القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي "جملة وتفصيلاً" خبر استقالة البطريرك العبسي وتحذّر من الأخبار المضلِّلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

لقاء لتيار التغيير في النبطية بمناسبة تأسيسه تحت شعار "عودة الجنوب وبناء دولة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:50

ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد

LBCI
أخبار دولية
15:40

واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:24

رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

LBCI
آخر الأخبار
14:44

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا ما حدث في سماء طهران..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:00

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More