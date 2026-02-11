الأخبار
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
أخبار لبنان
2026-02-11 | 07:07
مشاهدات عالية
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهري للمطارنة والرؤساء العامّون والرئيسات العامّات في المقر البطريركي في الربوة. وتداول الآباء في الشؤون الرعويّة والاجتماعيّة المحلّيّة، في ظلّ الأوضاع العصيبة التي يمرّ بها الوطن.
ورفع المجتمعون آيات التهنئة والبركة إلى اللبنانيين عمومًا وأبناء الكنيسة خصوصًا بمناسبة حلول الزمن الأربعيني المقدس؛ سائلين الرب أن يكون هذا الصوم مدخلًا للتوبة والعودة إلى الذات، وتنقية القلوب من الشوائب والأحقاد التي ألقت بظلالها على البلاد. كما توقّف الآباء بخشوع عند تزامن الصوم هذا العام مع شهر رمضان المبارك، مهنّئين الإخوة المسلمين، في مشهدٍ يكرّس وجه لبنان الحضاريّ والعيش المشترك، آملين أن يكون صيامًا مقبولًا تفيض فيه النعم السماوية على الجميع.
وتوقّفوا بأسىً شديد أمام الفاجعة الأليمة التي حلّت بمدينة طرابلس الصابرة جرّاء انهيار المباني السكنيّة، الذي أودى بحياة أبناءٍ أحبّاء لنا. وإذ رفعوا الصلاة لراحة نفوس الضحايا سائلين التعزية لقلوب ذويهم والشفاء للجرحى، رفعوا الصوت عاليًا لمطالبة الجهات المعنيّة بتحمّل مسؤوليّاتها كاملة. وقالوا: "إنّ صرخة المظلومين من تحت الأنقاض تستصرخ الضمائر، لذا نشدّد على ضرورة محاسبة المقصّرين والمتهاونين في حماية أرواح الناس، والعمل الجاد لمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تصيب الناس في كرامتهم وأمنهم:.
وعبّروا عن تضامنهم مع أبناء الجنوب وثمّنوا زيارة رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام إلى الجنوب والمناطق الحدوديّة الجريحة، ورأوا فيها خطوةً مباركةً تعكس استعادة الدولة لدورها وحضنها لأبنائها في الجنوب الصامد. كما رفعوا الصلاة من أجل تسريع ورشة إعادة الإعمار وتحرير الأرض والإنسان، وإعادة المخطوفين، وطالبوا بوضع حدٍّ للاعتداءات الآثمة التي تزهق الأرواح وتراكم الآلام.
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء السجالات التي تحتدم عشيّة الانتخابات النيابيّة، مؤكّدين على ضرورة إتمامها في مواعيدها الدستوريّة. ونوّه المجتمعون بالدور المحوريّ لأبنائنا في الاغتراب، الذين يجسّدون بقيمهم وعطائهم رئة الاقتصاد الوطني وسندًا لعائلاتهم في مواجهة ضيق العيش. ودعوا الآباء الجميع إلى الاحتكام لروح الحكمة والمسؤوليّة الوطنيّة، وتغليب المنطق على المصالح الفئويّة الضيّقة.
كما أكّدوا التزامهم الثابت بدعم مؤسّسات الشرعيّة، متمثلةً بمقامات رئاسة الجمهورية ومجلس النوّاب والحكومة، وبالمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة التي تبذل تضحياتٍ جليّة لصون السلم الأهليّ. ومع بزوغ السنة الثانية من عمر العهد، طالبين أن تستمر الجهود بفاعليّة في مكافحة الفساد وإحقاق الحق، فـ "العدل ملح الأرض" وبه تستقيم الأوطان.
ورحّب المجتمعون بإقرار الموازنة العامّة ضمن المواعيد الدستوريّة، إلّا أنّهم أبدوا أسفهم لافتقارها إلى الرؤى الاستثماريّة المحفّزة للنمو. كما حذّر الآباء من إثقال كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بضرائب ورسوم إضافيّة، داعين إلى سياسات ماليّة ترأف بكرامة الإنسان وتصون لقمة عيشه.
وقالوا: "إلى جانب دعواتنا المستمرة للإصلاح الشامل، ندعو المسؤولين إلى دراسة الفجوة الماليّة من أجل تحقيق العدالة للمودعين".
أخبار لبنان
الروم
الكاثوليك
يرحبون
بعودة
الجنوب
الدولة
