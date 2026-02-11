بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من مدينة طرابلس ضم مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ، راعي ابرشية طرابلس للطائفة المارونية المطران يوسف سويف ، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس ، الشيخ محمد عبد الكريم مصطفى ممثلا المجلس الإسلامي العلوي ، قائمقام محافظ الشمال إيمان الرافعي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة . وتم البحث في الاوضاع في مدينة طرابلس وملف الأبنية المهددة والآيلة للسقوط والإجراءات العملية المتخذة لمعالجة هذا الملف .



المفتي إمام



وبعد اللقاء تحدث مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام : "نتوجه باسمي وباسم السادة المطارنة والبلدية والمحافظ في طرابلس والشمال لدولة الرئيس نبيه بري بالشكر على هذا اللقاء وهو الذي بادر عند حصول هذه الكارثة وذهب ضحيتها المدنيون الابرياء الى تصريح لافت يلقي الضوء ويرسم معالم لحل هذه الازمة أو بداية الحلول لها ، وهذا ما كان محور حديثنا اليوم مع دولته .



وتابع : "الكارثة كبيرة ولا شك انه ينبغي ان تتضافر فيها البعد الرسمي والدولة مع المجتمع المدني والاغترابي والاصدقاء في مختلف انحاء العالم لانها تتعلق بالارواح وبالانسان وهذه مأساة في الحقيقة وأزمة إستثنائية كما عبر عنها دولة الرئيس لتنصب الجهود ان شاء الله وتتضافر لحلها ورسم الحلول لها" .



المطران سويف



بدوره ،المطران يوسف سويف، قال :" نستكمل اليوم جولاتنا لكي نكون على تواصل وتفاعل مع المسؤولين ، واليوم اريد أن اشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي كان لديه إصغاء مركزا جداً حول الازمة ، وايضاً حلولا تتبلور في جولاتنا خلال هذه الثلاثة ايام ، ونحن في اليوم الثالث وإن شاء الله بعد هذا اليوم نبدأ وبدأنا عملياً بالتنفيذ" .



وأضاف : "الذي برز اليوم وهذا شيء مطمئن ، هناك الكثير من الحلول العملية ، ولكن أهمها تأمين منازل جاهزة لآلاف المنازل الجاهزة لكي تتمكن الناس من العيش بكرامتها وبطريقة لائقة ، الى حين أن يتم ترميم المبنى الذي يمكن ترميمه او هدم المبنى الذي لا يمكن ابداً ترميمه ، من أجل السلامة العامة وأنا الاحظ مسألة خلال هذين اليومين انه وكل منا في موقعه يتلقى كماً كبيراً من الإتصالات المحلية من اهل البلد ومن كل المناطق اللبنانية من خارج لبنان ومن أفراد ومؤسسات إنسانية لديها كل الجهوزية بأن تدعم وإن شاء الله يصب هذا الشيء ضمن برمجة واضحة حتى نكون الى جانب شعبنا المتألم والذي يعيش هذه الازمة ونطلب من الرب أن يرحم الشهداء والضحايا ".



المطران كرياكوس



بعدها، تحدث المطران افرام كرياكوس : "الحقيقة وبكلمة وبإختصار نحن قدومنا الى هنا كان مباركا لانه أعتقد ان دولة الرئيس أعطانا مفتاحا للحل ، ولحل هذه الكارثة التي تحصل في شمال لبنان ونحن على رجاء ان نبدأ خطوة خطوة خلال سنة وسنتين ان يعود الاشخاص المتضررون الى بيوت جديدة والشكر للجميع" .



مصطفى



كما تحدث الشيخ محمد عبد الكريم مصطفى : " نشكر دولة الرئيس نبيه بري على حسن الإستقبال وحسن الاصغاء كما تفضل سماحة المفتي وسيادة المطران. الوقت الآن ليس للكلام سمعنا الكثير من الكلام ، دولة الرئيس قال صار الوقت للعمل ويجب ان ننتقل من القول الى الفعل ، واعطى حلولا سريعة كما قال سيادة المطران ، نعمل الآن على موضوع المنازل الجاهزة بأسرع وقت لعيش الانسان بكرامة، وكذلك تكلم ايضا بأفكار تتبلور تحتاج الى بعض الوقت باذن الله تعالى بأقرب وقت سوف تسمعون اخبار تكون جيدة لمدينة طرابلس" .



فرنجية وطوق



وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية خلال إستقباله النائبين طوني فرنجية ووليم طوق .



وبعد اللقاء تحدث فرنجية :" زيارتنا للرئيس بري تأتي في سياق الاحداث التي يعيشها البلد والذي ايضاً نشهده في طرابلس ، وأعود واكرر ان ما نشهده في طرابلس هو نتيجة لسنوات وسنوات من الاهمال ، وأيضا الزيارة هي في سياق الاحداث التي يتعرض لها الجنوب والبقاع والتي أعتقد ان دولة الرئيس بري هو من أشد المدافعين والناشطين على خط التفاوض لوقف هذه الأعمال العدائية التي يتعرض لها لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار والى اليوم.



وأضاف : اعتقد اليوم بات من الضروري إنجاز دراسة لحجم الدمار الذي يتعرض له الجنوب والبقاع من بعد إعلان وقف إطلاق النار وتحديداً ضمن مهلة التسعين يوما وما بعدها ، وهو دمار كبير جدا ولا يمكن السكوت عنه ، ويجب في كل لحظة ان نبحث كلبنانيين بالوسائل المتاحة عن السبل لوقف هذا الاعتداء والتعديات .



وتابع : "من هنا زيارتنا للرئيس بري بإعتباره هو أكثر الأشخاص المعنيين ، أولا هو ابن الجنوب، هو رئيسنا ، رئيس مجلس النواب وهو أيضا الانشط على الصعيد الديبلوماسي اليوم وفي الفترة السابقة ، واليوم اصبح لدينا حكومة ورئيس جمهورية ، ولكن في فترة الفراغ كان الرئيس بري هو الذي يمسك بهذا الملف وكان هو أكثر الناس إطلاعا على تفاصيل الاتفاق الذي حصل" .



وتابع فرنجية : "زيارتنا له هي زيارة طبيعية باعتبار انه ليست كل زيارة لدولته تتم عبر الاعلام ، لكن اليوم نحن هنا لنؤكد اننا على تواصل دائم لمناقشة كافة الامور ومن بينها امور تتعلق بالمجلس النيابي، بالقوانين والتشريعات التي يمكن أن ننجزها خلال هذين الشهرين قبل الانتخابات النيابية ، لذا هذه الزيارة هي زيارة طبيعية والجميع يعرف مدى العلاقة بين تيار "المردة" وحركة "امل" وعندما نأتي الى هنا نأتي الى بيتنا".



ورداً على سؤال عن توقيت تقدبم ترشيحه للانتخابات النيابية ، اجاب فرنجية : "هذا سؤال تقني واعتقد ان باب الترشيحات قد فتح وبالتأكيد سأقدم ترشحي قبل أن يقفل باب الترشيح ، والمهم انه في الانتخابات النيابية المقبلة نأمل ان نرى وجوهاً جديدة تشارك بالانتخابات بإيمان راسخ انها قادرة كي تكون قيمة مضافة للبلد ، نريد ان تعود الناس أكثر ايمانا ، وأكتر كلمة نسمعها من الناس وهي مؤسفة انها تنتظر ان يصبح لديها بلد ، نحن لايمكن ان نبقى منتظرين "ان يصير في عنا بلد" ، وتحديدا من يريد خوض المعركة الانتخابية ويعمل في الحياة السياسية يجب أن يكون لديه شجاعة وإيمان راسخ في داخله أنه قادر على التحسين والتطوير ، وأنا أتمنى أنه في المجلس النيابي القادم يكون لدينا وجوه جديدة ناشطة ومؤمنة بلبنان ومؤمنة انها قادرة عل تطوير البلد وتحسينه" .



واضاف : اليوم نحن في مرحلة يمكن القول أنه خُلطت فيها الكثير من الاوراق في آخر سنتين ، لكن يمكن أن نكون في بداية مرحلة جديدة أيضاً ، هذا الشيء رغم كل المآسي التي مررنا بها وكل الصعوبات وكل الضربات التي تعرض لها لبنان دائماً نريد أن نتطلع إلى الاعلى ونشكر الله ونقول أننا ننظر الى الامام بتفاؤل وإيجابية مهما كانت الصعوبات التي مررنا بها ، إذا لم نكن متأملين ومتفائلين ومتكلين على الله لا يمكننا الخروج من الحفرة التي نحن فيها اليوم ، واعتقد اننا بالحد الادنى قد اوقفنا التدهور ولكن علينا ان نتقدم الى الاعلى ".