الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون النائبة بولا يعقوبيان وعرض معها للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.



فتفت



كذلك استقبل الرئيس عون النائب السابق سامي فتفت الذي أوضح بعد اللقاء، انه اثار مع رئيس الجمهورية "مواضيع عدة، أبرزها المآسي التي تتكرر في طرابلس نتيجة الانهيارات التي حصلت في عدد من المباني".



وقال: "أكد لي الرئيس عون ان معالجة هذا الامر تتم وفق الأصول، وانه يجري اتصالات لتأمين المبالغ اللازمة لايواء العائلات المتضررة وتحسين واقع الأبنية المهددة وفق خطة هندسية شاملة".



واشار الى انه عرض أيضا للتطور الحاصل في "ملف حصرية السلاح والاطار الطبيعي لمعالجته، ومسألة السجناء والموقوفين الاسلاميين في السجون اللبنانية، لا سيما بعد التوصل الى اتفاق مع سوريا لمعالجة أوضاع السوريين الموقوفين او المحكومين".



وتطرق البحث أيضا الى "الواقع المعماري في منطقة الضنية بعد حصول إشكالات مع القوى الأمنية".



المجلس التنفيذي ونقيب خبراء التخمين العقاري



وفي قصر بعبدا، وفد المجلس التنفيذي لخبراء التخمين العقاري في لبنان برئاسة النقيب سان دمار عبيد الذي نقل الى رئيس الجمهورية "واقع عمل خبراء التخمين العقاري وضرورة اعتمادهم في مسائل التخمينات العقارية، لا سيما ما يتصل بالوزارات والمؤسسات الرسمية، اضافة الى ضرورة تعديل قانون عمل هؤلاء الخبراء الذين ينتسب منهم الى النقابة نحو 520 خبيرا، في حين هناك ما يقارب من 5 ألاف مخمن عقاري يعمل خارج النقابة".



ولفت عبيد الى "أهمية تنظيم دورات بالتنسيق مع العاملين في الإدارات العامة".



واعرب الرئيس عون عن تقديره لأهمية عمل خبراء التخمين العقاري ودورهم، "خصوصا في مكافحة الفساد وتحسين إيرادات الدولة وضبط عملية التخمين وفق معايير محددة تستوحي القوانين والأنظمة المرعية الاجراء".