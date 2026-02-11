الأخبار
جابر بحث مع بدران في "ملف التفرغ": نهوض الجامعة اللبنانية واحد من أساسيات استنهاض الوطن
أخبار لبنان
2026-02-11 | 09:28
جابر بحث مع بدران في "ملف التفرغ": نهوض الجامعة اللبنانية واحد من أساسيات استنهاض الوطن
اعتبر وزير المالية ياسين جابر "ان نهوض الجامعة اللبنانية، هو واحد من اساسيات استنهاض الوطن بمجتمعه المتعافى بمقدراته العلمية الشابة من جهة وبتمتين اواصر الوحدة في مجتمع اللبناني".
واعرب خلال لقاء جمعه برئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران عن ارتياحة "للتقدم الذي تحققه الجامعة الوطنية بعدما بدأت كلياتها تنهض من الصعوبات التي لازمتها في السنوات الاخيرة". وقال:" إن الجامعة اليوم على ابواب خطوة اساسية تتمثل في اقرار الحكومة لملف التفرغ للاساتذة المتعاقدين والذي تعد لوضعه موضع التنفيذ بمسؤولية لما له من أثر أكاديمي ولما يترك من أثر اقتصادي وواقع اجتماعي مستقر بالنسبة لاساتذة الجامعة".
وكان جابر عرض مع بدران لمجمل شؤون الجامعة مع التركيز على موضوع التفرغ.
