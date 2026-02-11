الأخبار
ناصر الدين وضع حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية

أخبار لبنان
2026-02-11 | 09:29
مشاهدات عالية
ناصر الدين وضع حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية
2min
ناصر الدين وضع حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية

وضع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية الناشئة والمعاودة الظهور، وذلك في مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وبتمويل منحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدّمة من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ضمن مبادرة الصمود الاقتصادي، إضافة إلى دعم من السفارة النرويجية.

ويُشكّل حفل الإطلاق محطة مفصلية في مسار إعادة تأهيل البنية التحتية للصحة العامة في لبنان وتعزيز القدرات الوطنية الأساسية للترصّد الوبائي، والكشف المبكر، والاستعداد للطوارئ، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

وفي كلمته، أعلن الوزير ناصر الدين أن المختبر المركزي الوبائي إنجاز كبير واستثمار وطني استراتيجي، من شأنه استعادة قدرة لبنان على كشف التهديدات الصحية والإستجابة لها وحماية المجتمع. أشار الى أن المختبر سيكون أداة أساسية لوزارة الصحة العامة لتقوم بعملها وفق معايير عالمية تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المختبر سيكون في خلال فترة قصيرة في خدمة اللبنانيين. وأشار إلى جهود الوزير السابق فراس الأبيض في الإعداد للمشروع، ومنوهًا بوجود المختبر في مستشفى الحريري الجامعي الذي يتم السعي لكي يكون مرجعيًا.

وأوضح وزير الصحة أن المختبر المركزي سيكون الأداة الموضوعية في التقييم الوبائي في لبنان، كاشفا أن الوزارة تقوم بإعداد أداة ثانية هي مختبر مرجعي دوائي في الجامعة اللبنانية بحسب معايير منظمة الصحة العالمية.

الشركاء

وقال أولريخ برونهوبر، رئيس قسم القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي: «يمثل تدشين المختبر المركزي للصحة العامة محطة مهمة في تعزيز قدرات الصحة العامة في لبنان".

من جهته، أشار ممثل السفارة النرويجية إلى أن هذه المبادرة تعكس أهمية الشراكات الدولية المستدامة في تعزيز المؤسسات العامة وحماية صحة السكان.

بدوره، شدّد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر على أن "إحياء المختبر المركزي للصحة العامة ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو استثمار في الصمود".
 

أخبار لبنان

ركان ناصر الدين

المختبر المركزي الوطني

الأمراض المعدية

مستشفى الشهيد رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
15:50

ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد

LBCI
أخبار دولية
15:40

واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

