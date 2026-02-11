الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ناصر الدين وضع حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية
أخبار لبنان
2026-02-11 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ناصر الدين وضع حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية
وضع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني للصحة العامة للأمراض المعدية الناشئة والمعاودة الظهور، وذلك في مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وبتمويل منحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدّمة من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ضمن مبادرة الصمود الاقتصادي، إضافة إلى دعم من السفارة النرويجية.
ويُشكّل حفل الإطلاق محطة مفصلية في مسار إعادة تأهيل البنية التحتية للصحة العامة في لبنان وتعزيز القدرات الوطنية الأساسية للترصّد الوبائي، والكشف المبكر، والاستعداد للطوارئ، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
وفي كلمته، أعلن الوزير ناصر الدين أن المختبر المركزي الوبائي إنجاز كبير واستثمار وطني استراتيجي، من شأنه استعادة قدرة لبنان على كشف التهديدات الصحية والإستجابة لها وحماية المجتمع. أشار الى أن المختبر سيكون أداة أساسية لوزارة الصحة العامة لتقوم بعملها وفق معايير عالمية تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن المختبر سيكون في خلال فترة قصيرة في خدمة اللبنانيين. وأشار إلى جهود الوزير السابق فراس الأبيض في الإعداد للمشروع، ومنوهًا بوجود المختبر في مستشفى الحريري الجامعي الذي يتم السعي لكي يكون مرجعيًا.
وأوضح وزير الصحة أن المختبر المركزي سيكون الأداة الموضوعية في التقييم الوبائي في لبنان، كاشفا أن الوزارة تقوم بإعداد أداة ثانية هي مختبر مرجعي دوائي في الجامعة اللبنانية بحسب معايير منظمة الصحة العالمية.
الشركاء
وقال أولريخ برونهوبر، رئيس قسم القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي: «يمثل تدشين المختبر المركزي للصحة العامة محطة مهمة في تعزيز قدرات الصحة العامة في لبنان".
من جهته، أشار ممثل السفارة النرويجية إلى أن هذه المبادرة تعكس أهمية الشراكات الدولية المستدامة في تعزيز المؤسسات العامة وحماية صحة السكان.
بدوره، شدّد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر على أن "إحياء المختبر المركزي للصحة العامة ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو استثمار في الصمود".
أخبار لبنان
ركان ناصر الدين
المختبر المركزي الوطني
الأمراض المعدية
مستشفى الشهيد رفيق الحريري
التالي
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
جابر بحث مع بدران في "ملف التفرغ": نهوض الجامعة اللبنانية واحد من أساسيات استنهاض الوطن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-17
لبنان يفتتح أول مركز وطني لمعالجة النفايات الطبية المعدية في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا
أخبار لبنان
2026-01-17
لبنان يفتتح أول مركز وطني لمعالجة النفايات الطبية المعدية في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا
0
أمن وقضاء
2026-01-06
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
أمن وقضاء
2026-01-06
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
0
صحة وتغذية
2026-02-10
السمنة ترفع خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالأمراض المعدية بنسبة 70%… إليكم هذا التقرير الطبي الصادم
صحة وتغذية
2026-02-10
السمنة ترفع خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالأمراض المعدية بنسبة 70%… إليكم هذا التقرير الطبي الصادم
0
خبر عاجل
2025-12-09
سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
خبر عاجل
2025-12-09
سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:50
ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد
أخبار لبنان
15:50
ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد
0
أخبار دولية
15:40
واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان
أخبار دولية
15:40
واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
0
رياضة
06:24
رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره
رياضة
06:24
رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره
0
آخر الأخبار
14:44
النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير
آخر الأخبار
14:44
النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
7
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
8
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More