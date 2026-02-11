الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس لمتابعة تنفيذ قرارات معالجة الأبنية الآيلة للسقوط

أخبار لبنان
2026-02-11 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس لمتابعة تنفيذ قرارات معالجة الأبنية الآيلة للسقوط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس لمتابعة تنفيذ قرارات معالجة الأبنية الآيلة للسقوط

عُقد في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، اجتماع تنسيقي شارك فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، محافظ الشمال بالانابة الاستاذة إيمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس غرفة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة زاهي شاهين، عدد من أعضاء المجلس البلدي، ممثلين عن مصلحة الصحة، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومطرانية طرابلس.

وخصص الاجتماع لوضع آلية تنفيذية واضحة لترجمة القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة بشأن الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، والتأكيد على اعتماد متابعة يومية دقيقة لضمان حسن التنفيذ، بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وسائر الجهات المعنية.

وتم الاتفاق على ما يلي:

- المباشرة بتنفيذ قرار إخلاء المباني الـ114 الآيلة للسقوط من قبل بلدية طرابلس، ووضع آلية تنسيق واضحة لعملية الإخلاء وتوجيه العائلات إلى مراكز الإيواء الموقتة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم المساعدات سواء داخل المراكز أو في المساكن البديلة.

- تحديد مدة أسبوع كحد أقصى لإقامة العائلات في مراكز الإيواء المؤقتة، على أن يُدفع بدل الإيجار خلال هذه المهلة لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة.

- تتولى غرفة إدارة العمليات في محافظة الشمال تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بالعناوين الجديدة للأسر النازحة، ليصار إلى تقديم المساعدات العينية والغذائية وإدراجهم ضمن برنامج «أمان».

- تتولى وزارة الصحة العامة تأمين الرعاية الصحية والاستشفاء للعائلات المتضررة على نفقتها.

- إصدار لائحة بمراكز الإيواء المؤقتة، والعمل على تأمين مراكز إضافية، خصوصًا ضمن قضاء طرابلس، بعد تقييمها وتأهيلها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.

- تعيين خلية إدارة ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية في كل مركز إيواء مؤقت لمتابعة شؤون العائلات والمراقبة الميدانية.

- إنشاء آلية في بلدية طرابلس لتنظيم سوق الإيجارات، بحيث يُسجّل أصحاب العقارات الشاغرة بياناتهم لتسهيل تأمين مساكن بديلة للعائلات.

- إصدار تقرير يومي عن غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس وسائر الأجهزة، يتضمن عدد العائلات التي تم إخلاؤها، عدد المباني التي أُخليت، أماكن انتقال العائلات، المساعدات الاجتماعية الموزعة، المباني التي جرى تدعيمها، جدول مراكز الإيواء، إضافة إلى متابعة الأموال المحوّلة إلى صندوق الطوارئ الذي أعلن عنه رئيس بلدية طرابلس، والتأكد من قبض المبالغ المخصصة لبدلات الإيجار من الهيئة العليا للإغاثة.

أخبار لبنان

تنسيقي

سرايا

طرابلس

لمتابعة

تنفيذ

قرارات

معالجة

الأبنية

الآيلة

للسقوط

LBCI التالي
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في هذه المناطق...
حملات تفتيش لمراقبي وزارة الصحة في النبطية شملت مؤسسات غذائية وملاحم ومطاعم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-08

بري: لإعتبار ملف ترميم وتدعيم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية بإمتياز

LBCI
خبر عاجل
2026-02-08

رئيس بلدية طرابلس: 6 شهداء و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-10

سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-09

دريان يدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها ومعالجة المباني الايلة الى الانهيار في طرابلس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:50

ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد

LBCI
أخبار دولية
15:40

واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:09

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": التيار الوطني الحر لم يتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات النيابية المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-10

القائم بأعمال السفارة الكويتية: العلاقة مع لبنان ذات امتداد تاريخي ولا تقاس بمحطات عابرة

LBCI
آخر الأخبار
13:22

لجنة نوبل النرويجية تدعو إيران إلى إنهاء الانتهاكات الوحشية والإفراج الفوري عن نرجس محمدي

LBCI
خبر عاجل
13:55

أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترمب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا ما حدث في سماء طهران..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:00

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More