حملات تفتيش لمراقبي وزارة الصحة في النبطية شملت مؤسسات غذائية وملاحم ومطاعم

قام مراقبو وزارة الصحة في النبطية، بحملات تفتيش شملت العديد من المؤسسات الغذائية والملاحم ومحال الحلويات والالبان والاجبان والمطاعم في مدينة النبطية، للتأكد من اتخاذ الاجراءات كافة من اجل السلامة الغذائية والصحية، وذلك باشراف وتوجيهات رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور محمد محيدلي وطبيب القضاء بشار شميساني.



وتم أخذ عينات غذائية وارسالها الى مختبر سلامة الغذاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في النبطية لفحصها.



كما تم توجيه إنذارات خطية لعدد من المؤسسات المخالفة بضرورة تفعيل اجراءات السلامة الغذائية والنظافة.