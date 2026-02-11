لبنان يشارك في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية

أُعلن في المكتبة الوطنية اللبنانية عن مشاركة لبنان في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون بينالي البندقية، أحد أبرز وأعرق المعارض الفنية في العالم.



وسيُمثّل لبنان في هذه الدورة بالعمل الفني "تعدّدٌ بلا حدود". وهو تجهيز ضخم للفنان اللبناني - الأميركي نبيل نحّاس، أحد أبرز وجوه الفن المعاصر والمعروف بأعماله التجريدية المستلهمة من عناصر الطبيعة والكون.



وتستمر المشاركة اللبنانية بين 9 أيار و22 تشرين الثاني 2026، بتنظيم "الجمعية اللبنانية للفنون البصرية" وبرعاية وزارة الثقافة.