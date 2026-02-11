مخزومي: 187 مبنى قديما ومتصدعا في بيروت ورئيس البلدية أكد أن الإجراءات وضعت على سكة المتابعة

بعد مأساة طرابلس، لا يمكن الانتظار.
مسح عام 2019 أحصى 187 مبنى قديماً ومتصدعاً في بيروت يشكّل خطراً على السلامة العامة.
رئيس بلدية بيروت كان قد بادر مسبقاً إلى متابعة هذا الملف والتنسيق مع محافظ بيروت، انطلاقاً من حرصه على السلامة العامة. وخلال تواصلي معه اليوم ، أكد أن…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 11, 2026
بعد مأساة طرابلس، لا يمكن الانتظار.
مسح عام 2019 أحصى 187 مبنى قديماً ومتصدعاً في بيروت يشكّل خطراً على السلامة العامة.
رئيس بلدية بيروت كان قد بادر مسبقاً إلى متابعة هذا الملف والتنسيق مع محافظ بيروت، انطلاقاً من حرصه على السلامة العامة. وخلال تواصلي معه اليوم ، أكد أن…