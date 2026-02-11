مخزومي: 187 مبنى قديما ومتصدعا في بيروت ورئيس البلدية أكد أن الإجراءات وضعت على سكة المتابعة

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "اكس": "بعد مأساة طرابلس، لا يمكن الانتظار... مسح عام 2019، أحصى 187 مبنى قديما ومتصدعا في بيروت يشكل خطرا على السلامة العامة. رئيس بلدية بيروت كان قد بادر مسبقا إلى متابعة هذا الملف والتنسيق مع محافظ بيروت، انطلاقا من حرصه على السلامة العامة. وخلال تواصلي معه اليوم، أكد أن الإجراءات وضعت على سكة المتابعة السريعة. المطلوب اليوم استكمال هذا المسار عبر: تحديث المسح فورا ونشر نتائجه بشفافية، استكمال الإنذارات ضمن مهلة محددة، تأمين دعم حكومي يمكن البلدية من التحرك الفعلي عند الضرورة، ووضع خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، ومؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في هذا التحرك الوقائي دعما لسلامة أهل بيروت".