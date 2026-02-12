الأخبار
مرقص ردّاً على أسئلة الجالية اللبنانية في الكويت والإعلام الكويتي: الجهود الحكومية لم تكتمل لكنها جدية
أخبار لبنان
2026-02-12 | 01:15
شارك
شارك
مرقص ردّاً على أسئلة الجالية اللبنانية في الكويت والإعلام الكويتي: الجهود الحكومية لم تكتمل لكنها جدية
استضاف سفير لبنان في دولة الكويت غادي الخوري لقاءً حواريًا في مقرّ السفارة، تحدّث خلاله وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص إلى الجالية اللبنانية عن آخر التطورات السياسية في لبنان، بحضور القنصل ونائب رئيس البعثة في السفارة ميا العضم.
كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية، من بينهم جريدة" القبس"، "وكالة الأنباء الكويتية"، صحيفة" الأنباء الكويتية"، إضافة إلى" النهار"، "الراي" وجريدة "الجريدة".
وخلال اللقاء، عرض الوزير مرقص الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع لبنان على سكة الإصلاح والنهوض به من جديد، متوقفًا عند أبرز الجهود المحققة منذ تشكيلها، مشيرًا إلى أنها شملت" السيطرة العملانية للجيش جنوب الليطاني واحتواء السلاح شمالًا، تعزيز ضبط الحدود البرية والبحرية، تطوير مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وطريق المطار، وترسيم الحدود البحرية مع قبرص، إلى جانب إقرار حزمة من التشريعات المصرفية العالقة منذ سنوات، ولا سيما السرية المصرفية، هيكلة المصارف، معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع رغم تحفظاتي الكثيرة التي وثّقتها خطياً".
كما أشار إلى" إعادة تطبيع العلاقات العربية وعودة لبنان إلى محيطه العربي، إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بعد انقطاع دام تسع سنوات، تشديد مكافحة المخدرات وتوقيف كبار المتورطين، ضبط الجمارك، واعتماد آلية للتعيينات الإدارية".
و لفت إلى" إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء وإنجاز التشكيلات القضائية، إقرار موازنة عامة متوازنة ضمن المهلة الدستورية، تعيين رئيس ومجلس إدارة تلفزيون لبنان منذ،أخر تعيين عام ١٩٩٩ وسائر التعيينات العسكرية والإدارية والديبلوماسية، إقرار مشروع قانون الإعلام في اللجان النيابية بعد سنوات من الدرس، إضافة إلى إصدار نحو ٣٠٠٠ مرسوم وقرار حكومي في أقل من سنة، وتحقيق عودة غير مسبوقة للنازحين السوريين خلال عام 2025 نتيجة سياسة حكومية واضحة ومنظمة".
وأشار مرقص إلى أن هذه" الجهود تعكس جدية عمل الحكومة، إلا أنها تبقى غير مكتملة، ما يستدعي مضاعفة العمل لوضع لبنان على السكة الصحيحة".
ورداً على سؤال، أكد الوزير مرقص أن الحكومة هي إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "حريصة على إجراء الانتخابات النيابية، لتشمل المقيمين وغير المقيمين، كما يشدد فخامة الرئيس".
وبشان ادراج دولة الكويت مستشفيات لبنانية على قائمة العقوبات أجاب ردّاً على سؤال: "كوني وزيراً للإعلام لا أعمل على هذا الملف لأنه ليس من صلب صلاحيتي، إنما عندما تصلني معلومات حكومية للإفادة عنها سأصرّح بها".
