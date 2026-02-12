الأخبار
قبيسي من حاروف: زيارة سلام الجنوب تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف من مواجهة العدو

أخبار لبنان

2026-02-12 | 01:48
أخبار لبنان
2026-02-12 | 01:48
مشاهدات عالية
قبيسي من حاروف: زيارة سلام الجنوب تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف من مواجهة العدو
رأى النائب هاني قبيسي في خلال احتفال تأبيني في حاروف، أن" زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الجنوب، "تُسقط مواقف وأصواتًا وزارية شرّعت الاعتداءات الصهيونية على المنطقة" ، معتبرًا أن "هذه الزيارة تؤسس لمرحلة سياسية جديدة عنوانها وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق مسار إعادة الإعمار" .
وشدد على أن "موقف حركة "أمل" نابع من إيمانها الحقيقي بلبنان وضرورة الدفاع عنه"، لافتًا إلى أن" الدولة كانت غائبة لفترة طويلة، وكان من واجبنا الوقوف في وجه العدو الذي يمارس إجرامه وترويعه اليومي بحق المواطنين الآمنين".
وأشار إلى" تفجير منزل في الجنوب ليل أمس كانت في داخله عائلة مدنية، ووقوع عملية اغتيال في بلدة يانوح أدت إلى استشهاد أب وابنه" ، معتبرا ان" ما جرى إجرام متكرر تحترفه إسرائيل وتمارسه على مساحة الجنوب". ورأى أنه "أمام ما يجري لا تنفع التنازلات ولا المواقف الرمادية، ولبنان ليس بحاجة إلى وزير يشرّع لإسرائيل اعتداءاتها، لأن مثل هذا الكلام يُضعف موقف الدولة في المحافل الدولية، ويمنح العدو ذريعة لتبرير جرائمه في حق المدنيين".
وراى ان "الانقسام الداخلي يُضعف الموقف اللبناني، ومن قدّم الشهداء ودافع عن الجنوب هم أبناء المقاومة الذين آمنوا بأن تضحياتهم هي لأجل الوطن كله، لا لأجل حزب أو تنظيم".
ودعا"السياسيين إلى تقدير حجم التضحيات التي قدمها أهل الجنوب والمقاومون" ، مشيرًا إلى أن "قلة في لبنان لا تكترث لما يجري، ما يعزز الانقسام السياسي".
وأوضح أن" حركة أمل، بقيادة الرئيس نبيه بري، تسعى إلى التلاقي والتفاهم على موقف وطني موحد بالتعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لمواجهة الاعتداءات وتعزيز وحدة البلاد". واعتبر أن "زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب خطوة جيدة تضع حجر الأساس لإعادة الإعمار، وتكرّس واقعًا جديدًا بعودة الأهالي إلى قراهم"، مشيرًا إلى أن" انطلاق الجولة الحكومية من الجنوب يحمل رسالة سياسية واضحة تؤكد وحدة الموقف الرسمي تجاه إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات" .
وشدد على أن" هذه الزيارة أسقطت كلام بعض الوزراء الذين اعتبروا أن المقاومة تعتدي على إسرائيل وأن من حقها الرد"، داعيًا إلى "التوحد خلف موقف وطني جامع، لأن الوزير يمثل كل لبنان لا حزبه فقط»."
ولفت الى أن" لبنان مقبل على استحقاق نيابي"، معتبرا أنه" معركة حقيقية بين مشروعين: مشروع يدعم المقاومة ويريد وحدة لبنان والعيش المشترك، ومشروع آخر يسعى إلى التنازل والتطبيع والخضوع لما تريده إسرائيل". ودعا اللبنانيين إلى" تحمّل مسؤولياتهم في الانتخابات المقبلة، وان "الاستحقاق المقبل هو اقتراع لمشروع الشهداء هو اقتراع للقرى المهدمة والمؤسسات المحترقة، وخيار لحماية الوطن في مواجهة من يسعى للسيطرة على المجلس النيابي والحكومة وصولًا إلى رئاسة الجمهورية لتطبيق مشروعه السياسي".
حاروف:
زيارة
الجنوب
لمرحلة
جديدة
عنوانها
الموقف
مواجهة
العدو
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-11-15
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
أخبار لبنان
2025-11-15
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
0
أخبار لبنان
2026-02-09
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
2026-02-09
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
0
أخبار لبنان
2026-01-15
الرئيس عون استقبل رئيس الوزراء الأردني.. تأكيد أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة
أخبار لبنان
2026-01-15
الرئيس عون استقبل رئيس الوزراء الأردني.. تأكيد أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة
0
أخبار لبنان
2025-11-19
"حزب الله" دان مجزرة عين الحلوة : لموقف حازم وموحّد لردع عدوان العدو والتصدي لجرائمه
أخبار لبنان
2025-11-19
"حزب الله" دان مجزرة عين الحلوة : لموقف حازم وموحّد لردع عدوان العدو والتصدي لجرائمه
0
أخبار لبنان
05:05
استكمالًا لإجراءات السلامة.. تكليف فريق إنقاذ متخصّص من الدفاع المدني بالتمركز في طرابلس
أخبار لبنان
05:05
استكمالًا لإجراءات السلامة.. تكليف فريق إنقاذ متخصّص من الدفاع المدني بالتمركز في طرابلس
0
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون عرض مع السيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك الأوضاع الداخلية والإقليمية
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون عرض مع السيناتور الفرنسي أوليفييه كاديك الأوضاع الداخلية والإقليمية
0
أخبار لبنان
05:01
وزير الزراعة بحث مع سفير مصر تنظيم استيراد البطاطا ومع الصايغ وتعاونية صيادي الدالية ورأس بيروت دعم قطاع الصيد البحري
أخبار لبنان
05:01
وزير الزراعة بحث مع سفير مصر تنظيم استيراد البطاطا ومع الصايغ وتعاونية صيادي الدالية ورأس بيروت دعم قطاع الصيد البحري
0
أخبار لبنان
04:59
إقفال محلّين لبيع الدجاج في برج الشمالي لعدم التزامهما الشروط الصحية
أخبار لبنان
04:59
إقفال محلّين لبيع الدجاج في برج الشمالي لعدم التزامهما الشروط الصحية
0
آخر الأخبار
2025-10-20
الخارجية الإيرانية: نتابع مسألة تبادل السجناء مع فرنسا بجدية ونرى أن الطرفين يمتلكان الإرادة لتسوية هذا الملف
آخر الأخبار
2025-10-20
الخارجية الإيرانية: نتابع مسألة تبادل السجناء مع فرنسا بجدية ونرى أن الطرفين يمتلكان الإرادة لتسوية هذا الملف
0
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: جربنا المغامرات سابقًا وكل مرة اصطدمنا بالحائط والرهانات على القوميات العربية لم تؤدِ إلا إلى الفشل والآن إذا راهنا على المحور سنواجه نفس الحائط مرة أخرى
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: جربنا المغامرات سابقًا وكل مرة اصطدمنا بالحائط والرهانات على القوميات العربية لم تؤدِ إلا إلى الفشل والآن إذا راهنا على المحور سنواجه نفس الحائط مرة أخرى
0
آخر الأخبار
2026-01-26
طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على كفررمان
آخر الأخبار
2026-01-26
طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على كفررمان
0
خبر عاجل
2025-11-06
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع حاليا لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
خبر عاجل
2025-11-06
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع حاليا لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
0
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
0
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
0
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
7
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
8
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
