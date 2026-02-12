فرص عمل بانتظار الطرابلسيين...وهذا ما قالته وزيرة الشؤون للـLBCI عن بدل الايواء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن زيارتها لطرابلس يوم أمس كانت تفقدية وتطمينية، حيث اطلعت على معاناة الأهالي والمباني غير الصالحة، واستمعت إلى مطالبهم، مشيرة الى أن الدولة إلى جانبهم وتم وضع خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها.



وأوضحت السيد في حديث للـLBCI أن العائلات التي لا بديل ايواء لها، من اقارب واصدقاء، ستوفّر لها الحكومة إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع، مع متابعة من وزارة الشؤون والصليب الأحمر، وبعد تزويد الوزارة بالقوائم ستنضم هذه العائلات إلى برنامج "أمان" لتوفير الخدمات والرعاية الصحية ستكون على نفقة وزارة الصحة.



وقالت " بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي وتأمين مساكن بالاسعار مناسبة".



واضافت "طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة بالشراكة مع الجهة القطرية لدعم الحرفيين وخلق وظائف".