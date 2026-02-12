مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا ولجنة الرقابة على المصارف

وقّعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلةً بالوزير الدكتور كمال شحادة، مذكرة تعاون مع لجنة الرقابة على المصارف برئاسة الدكتور مازن السويد، بهدف تعزيز إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي والمؤسساتي، بحضور أعضاء اللجنة ربيع نعمة، ألين سبيرو ونادر حداد، والمدير العام لوزارة المهجرين د أحمد محمود وفريق عمل الوزارة.



وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية عبر اعتماد حلول رقمية متقدمة، وتحسين كفاءة جمع وتحليل البيانات، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع المالي.