إقفال محلّين لبيع الدجاج في برج الشمالي لعدم التزامهما الشروط الصحية

نفّذ المراقب الصحي محمد جابر، بمؤازرة شرطة البلدية جولة رقابية في بلدة برج الشمالي بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة الدكتور وسام غزال، وبتنسيقٍ مع لجنة الصحة في بلدية برج الشمالي.







وأسفرت الجولة عن إقفال محلّين لبيع الدجاج، لعدم استيفائهما الشروط الصحية المطلوبة وعدم التزامهما بمعايير التبريد والتخزين والنظافة العامة.