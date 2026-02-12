الأخبار
استكمالًا لإجراءات السلامة.. تكليف فريق إنقاذ متخصّص من الدفاع المدني بالتمركز في طرابلس

أخبار لبنان
2026-02-12 | 05:05
استكمالًا لإجراءات السلامة.. تكليف فريق إنقاذ متخصّص من الدفاع المدني بالتمركز في طرابلس
استكمالًا لإجراءات السلامة.. تكليف فريق إنقاذ متخصّص من الدفاع المدني بالتمركز في طرابلس

 صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني: 

استكمالًا للإجراءات المتخّذة للحفاظ على السلامة العامة، وبعد التباحث مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، كلّف المدير العام للدفاع المدني، العميد الركن عماد خريش، فريق إنقاذ متخصصًا ومجهّزًا بالعتاد الكامل بالتمركز في مدينة طرابلس، دعمًا للجهوزية الميدانية ومواكبةً للتدابير الوقائية.

