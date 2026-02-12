رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية

قدّم رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات تصاريح عن الذمّة المالية في هيئة مكافحة الفساد، حيث استقبلهم الرئيس كلود كرم وأعضاء من الهيئة، وتمّ النقاش حول عمل الهيئتين وآليات التعاون.



وقدّم رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي كلود كرم، مجموعة قوانين مكافحة الفساد والوقاية منه لرئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي عفيف الحكيم.