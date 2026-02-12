اللواء شقير عرض و نائب وزير الهجرة السويدي سبل التعاون

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير نائب وزير الهجرة السويدي انديرز هول يرافقه السفير السويدي في لبنان جيسيكا زفاردستوم وتم البحث في كيفية التعاون وسبل دعم الامن العام اللبناني و الاوضاع في المنطقة.

