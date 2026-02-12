إطلاق آلية للتغطية الصحية الشاملة لسكان المباني المتضررة والآيلة للسقوط في طرابلس

بعد المأساة التي المت بهم، واضطرار البعض منهم الى ترك منازله الآيلة للسقوط في طرابلس، اطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين آلية التغطية الصحية الشاملة للمواطنين القاطنين في الابنية التي سقطت والايلة للسقوط في طرابلس.

وقال ناصر الدين انها مبادرة انسانية تؤكد دور الدولة ودور وزارة الصحة بالوقوف الى جانب اهل المدينة.