افتتاح المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيروت برعاية رئاسة الجمهورية

افتتح في بيروت المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ،برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير العدل عادل نصّار.