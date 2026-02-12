الإصلاح الإداري محور لقاء في جامعة اللويزة… واللواء شقير: البداية بقانون انتخابي عادل

الاصلاح الاداري كان محور لقاءٍ في جامعة اللويزة، شارك فيه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

شقير أكد ان الخطوة الأولى في سبيل الاصلاح تبدأ من قانون انتخابي عادل.