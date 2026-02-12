كركي تابع مع وفد منظمة العمل الدولية التحول الرقمي ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، وفدا من "منظمة العمل الدولية"، ضم كلا من المديرة الأخصائيّة في الحماية الاجتماعيّة السيّدة ميرا بيربوم والمسؤول في شؤون الضمان الاجتماعي راجي جبّور، لمتابعة مشروع رقمنة وتعزيز الإدارة الرقمية في للضمان الاجتماعي في لبنان.وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق "ان الوفد قدم في خلال الإجتماع الى الدكتور كركي ، التقرير التقييمي الأوّلي تحت عنوان "NSSF Digital Readiness Assessment"، الذي تضمن دراسة مفصلة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في الصندوق. كما تضمن التقرير تشخيصا دقيقاً للبرامج المستخدمة حاليا مع إمكانية وكيفية تطويرها.كذلك، تمّ تقديم دراسة مقارنة حول الإمكانيّة المتوافرة لاستخدام أنظمة معلوماتيّة في مجال الصحة.وبدوره، أكد د. كركي "أهميّة هذا التقرير التقييمي الذي يحدد مدى جاهزية الضمان الاجتماعي من الناحية اللوجستيّة والعملية والخطوات والمشاريع التي ينبغي إنجازها قبل المباشرة بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك في بيئة سيبرانيّة آمنة تحمي بيانات الصندوق عبر استراتيجيات وأدوات وبرامج متطوّرة ذات جودة عالية من ناحية الحماية الرقمية.وفي الختام، شكر كركي منظّمة العمل الدوليّة على جهودها وتعاونها مع الصندوق وأكّد "أنّ الضمان عازم على المضيّ قُدماً في عملية تحوّل رقمي شاملة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والتحضير للبنية المعلوماتيّة الضروريّة للمباشرة بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية فور صدور المراسيم التطبيقيّة المنصوص عليها في القانون".