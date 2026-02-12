الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الزراعة زار أنطلياس وشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي والابتكار البيئي

أخبار لبنان
2026-02-12 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الزراعة زار أنطلياس وشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي والابتكار البيئي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزير الزراعة زار أنطلياس وشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي والابتكار البيئي

 زار وزير الزراعة نزار هاني، في إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات مع المبادرات الرائدة، منطقة أنطلياس، حيث اطّلع على مشروع القرية الإيكولوجية التعليمية والحديقة النباتية التعليمية، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بتطوير منصات التعلم البيئي وترسيخ ثقافة الزراعة المستدامة في لبنان.

وخلال الزيارة، قدّم الدكتور مارك بيروتي عرضًا متكاملًا حول رؤية المشروع ومراحل تطوره، مسلطًا الضوء على "أهمية القرية الإيكولوجية كمبادرة تعليمية نموذجية تجمع بين الابتكار البيئي والتطبيقات الزراعية الحديثة".ورافق الوزير في جولة داخل الحديقة النباتية التعليمية، الأولى من نوعها في لبنان، والتي تشكّل منصة وطنية للحفاظ على التنوع النباتي، ومركزا متقدما للتعلم والتوعية البيئية ونشر الثقافة الزراعية.

وتوّجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الزراعة وكلٍّ من Nature by Marc Beyrouthy وMade by Nature، بهدف إرساء إطار تعاون وطني يعزز الإرشاد الزراعي الحديث، ويدعم توظيف الإعلام والأسواق والمنصات التعليمية في خدمة القطاع الزراعي وتطويره.

وترتكز الشراكة على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

• بناء القدرات والتدريب: تنفيذ برامج تدريبية حديثة لتطوير مهارات المزارعين والتعاونيات، وإنتاج محتوى علمي وتوعوي موجّه للمزارعين والشباب والطلاب، بما يواكب أحدث الممارسات الزراعية.

• الإعلام الزراعي والتواصل الرقمي: إنتاج ونشر برامج توعوية وبودكاست وفيديوهات من داخل القرية الإيكولوجية والحديقة النباتية، بهدف نقل المعرفة الزراعية إلى شريحة أوسع من المجتمع وتعزيز مفهوم الإرشاد الزراعي الحديث.

• الأسواق الريفية والتشبيك: تنظيم أسواق ومعارض موسمية تربط المنتجين مباشرة بالمستهلكين، بما يساهم في دعم سلاسل القيمة للمنتجات اللبنانية، من الزيتون والخروب إلى الحمضيات والمونة التقليدية.

• الحديقة النباتية كمنصة تعليمية وطنية: اعتماد الحديقة النباتية في Made by Nature كموقع للزيارات المدرسية والجامعية والأنشطة البيئية والزراعية، بما يعزز التربية البيئية ويرسّخ الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية.

وأكد الوزير هاني أن هذه الشراكة تعكس توجّه وزارة الزراعة نحو الانفتاح على المبادرات المبتكرة التي تجمع بين العلم والتوعية والاقتصاد المحلي، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم البيئي والإرشاد الحديث يشكّل ركيزة أساسية لبناء قطاع زراعي أكثر مرونة واستدامة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع زراعي أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات، من خلال تكامل المعرفة العلمية مع الإعلام المتخصص وتعزيز فرص الإنتاج والتسويق، بما يخدم الإنسان ويحافظ على الأرض.

أخبار لبنان

الزراعة

أنطلياس

توقيع

مذكرة

تفاهم

لتعزيز

الإرشاد

الزراعي

والابتكار

البيئي

LBCI التالي
الحاج حسن: نحن جزء من الدولة وسنبقى جزءاً منها
مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط ونبهوا المحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار والقوانين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-14

توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي

LBCI
رياضة
2026-01-14

توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وبيروت ماراثون في المجال الرياضي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة تطلقان مشروعين جديدين لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز السلامة البيئية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت مذكرة تفاهم مع Oracle بحضور السفير الأميركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:17

توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل الأجنبي المهرّب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:06

سقوط أجزاء من سقف منزل في برقايل العكارية أثار حالا من الهلع والبلدية تتابع الموضوع

LBCI
أخبار لبنان
10:02

الرئيس عون استقبل مقبل وأكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها

LBCI
أخبار لبنان
09:26

اتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على عودة حركة الشاحنات الى طبيعتها لمدة اسبوع... اليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:55

أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترمب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 11-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-04

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:17

توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل الأجنبي المهرّب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:22

ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الإصلاح الإداري محور لقاء في جامعة اللويزة… واللواء شقير: البداية بقانون انتخابي عادل

LBCI
أخبار لبنان
06:18

افتتاح المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيروت برعاية رئاسة الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

إطلاق آلية للتغطية الصحية الشاملة لسكان المباني المتضررة والآيلة للسقوط في طرابلس

LBCI
خبر عاجل
04:40

السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
حال الطقس
00:54

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
14:01

ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة

LBCI
منوعات
11:32

بعد جدال حاد حول ترامب… أب يطلق النار على ابنته في تكساس!

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More