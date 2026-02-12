تيمور جنبلاط بحث في شؤون المزارعين مع هاني واستقبل رئيسة مجلس كتاب العدل

بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع وزير الزراعة نزار هاني في أوضاع القطاع الزراعي وضرورة تعزيز آليات حمايته، بما يضمن دعم المزارعين وتأمين مقومات الصمود لهذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.واستقبل النائب جنبلاط، رئيسة مجلس كتاب العدل رندا عبود، مع وفد ضم نائب رئيس المجلس وسام بكري، والأعضاء: تمام جنحو الهريش، سارة هاشم، فرح الشوفي، سامي قيس، أسامة غطيمي، وميرنا صعب، وذلك بحضور الصايغ وحرب.وتناول اللقاء دور المجلس والتحديات التي تواجه المهنة، في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى سبل تعزيز العمل المؤسساتي وتطوير الأداء بما يضمن حسن سير العدالة وحماية حقوق المواطنين.من جهته، نوه النائب جنبلاط بـ"الدور المهم الذي يقوم به كتاب العدل في لبنان، وبالمسؤوليات التي يتحملونها نظرا لأهمية الدور الذي يلعبونه في صيانة الحقوق، ومساندة الدولة ومؤسساتها لتأمين الخدمات بكفاءة وعدالة"، مؤكدا "تقديم الدعم الكامل لهم في كل ما من شأنه تعزيز مكانة المهنة وترسيخ دورها المحوري في العمل القضائي".