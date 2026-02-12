0min

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

تمثيل المرأة في الحياة السياسية موضوع تناولته السفيرة سحر بعاصيري سلام عقيلة رئيس الحكومة نواف سلام في لقاء حواري من تنظيم جمعية السيدات القياديات ,واكدت خلاله ضرورة ان يكون للمراة راي في القرار.



