كرامي تابعت زيارتها الى الامارات واستمعت من نظرائها الى استراتيجية العمل وتطوير المناهج التعليمية

تابعت وزيرة التربية ريما كرامي والوفد المرافق، برنامج زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتقلت من ابو ظبي إلى دبي، حيث عقدت اجتماعا مع وزيرة التربية الدكتورة سارة الأميري التي شرحت "استراتيجية العمل في وزارة التربية الاماراتية وتطوير المناهج التعليمية، والعمل الذي يقومون به لسد الفجوات لدى المتعلمين من خلال تعديل المناهج وتجديد الاختبارات الوطنية".



وشرح الجانب الإماراتي "مسار الإعداد التربوي للمعلمين من خلال إطار وطني للمؤهلات التربوية يتم عبره تقييم الاساتذة"، وتحدثوا عن "العمل من خلال المناهج على صقل شخصية المتعلم وتطويرها لتتلاءم مع الهوية الوطنية الاماراتية"، كما شرحوا "كيفية العمل على الإفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء التربوي".



وتحدثت كرامي عن "ورشة المناهج التربوية في لبنان والمراحل التي بلغتها لجهة إنجاز مصفوفة المدى والتتابع وقرب البدء بعملية التطبيق على عينة أساسية". كما تحدثت عن "رؤية الوزارة من خلال استراتيجيتها وخططها التنفيذية". وتم شرح المراحل التي بلغتها الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية ودور جهاز الإرشاد والتوجيه في متابعة العملية التربوية في المدارس.



بعد ذلك زارت والوفد مجمع مدارس "الورقاء" واطلعوا على طرائق التدريس فيه. ثم انتقلوا إلى "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" في دبي KHDA واجتمعوا مع المديرة العامة السيدة عائشة ميران، التي شرحت دور الهيئة في "تحقيق جودة القطاع الخاص في مدارس الإمارة، واطلعتهم على الرؤية وخطة العمل، وتم البحث في إمكانات مشاركة الخبرات من خلال "الداتا" وورش العمل المشتركة.



وزارت كرامي والوفد بعد ذلك "المدرسة الرقمية" في دبي التي تحول المناهج إلى منصة رقمية، والتقت الأمين العام الدكتور وليد العلي وتناول البحث "سبل التعاون بين الجانبين والإفادة من المنصة الرقمية المتطورة".



ثم التقت كرامي المديرة العامة لـ"هيئة الشارقة للتعليم الخاص" الدكتورة محدثة الهاشمي التي قدمت عرضا عن "خطط عمل الهيئة لجهة توفير ضمان الجودة في مدارس القطاع الخاص في الشارقة، وكيفية تدخل الهيئة في هذا القطاع لتحسين أداء الأساتذة وتدريبهم وتقييمهم مع مدارسهم".



واختتمت كرامي برنامج زيارتها لدولة الإمارات بلقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن العور، واطلعت منه على "جهود وزارته في ربط التعليم العالي بسوق العمل"، ووضعته في أجواء التعليم العالي في لبنان، إن لجهة الجامعة اللبنانية وهي المؤسسة الرسمية الوحيدة للتعليم العالي، أو مؤسسات التعليم العالي الخاص ومستوياتها وتنوع الختصاصاتها.