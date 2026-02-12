Fondation CMA CGM تُنشئ صندوق طارئ بمبلغ مليون دولار لدعم مدينة طرابلس

قررت Fondation CMA CGM إنشاء صندوق طارئ بمبلغ مليون دولار لمواجهة الكارثة التي أصابت مدينة طرابلس.



وقد التقت اليوم رئيسة Fondation CMA CGM، تانيا سعادة زعني، بوزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، تمهيداً لانشاء هذا الصندوق الطارئ.

اذ سيتم تحديد آلية صرف المبلغ بالتنسيق المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لطرابلس وأهلها.



كما تناولت المباحثات سبل التعاون المستقبلية المحتملة وأنشطة Fondation CMA CGM في لبنان.



وتوجّهت الوزيرة السيد بالشكر إلى Fondation CMA CGM ورئيستها تانيا سعادة زعني على "استجابتها السريعة ودعمها الكريم في أعقاب الأحداث المأساوية التي شهدتها طرابلس".



وقالت: "إن هذا الصندوق الطارئ يعكس تضامناً صادقاً مع أبناء طرابلس في مرحلة دقيقة هم بأمسّ الحاجة فيها إلى الدعم والمساندة".



وأضافت: "في وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب العائلات المتضرّرة، والعمل بتنسيق وثيق مع شركائنا لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة بسرعة وشفافية. ففي أوقات الأزمات، تبقى الشراكات وتحمل المسؤولية المشتركة، كما في هذا التعاون مع Fondation CMA CGM، ركيزة أساسية لحماية مجتمعاتنا وإعادة بثّ الأمل فيها".



بدورها، أكدت سعادة زعنية أن "الصندوق الذي قررت Fondation CMA CGM إنشاؤه سيساعد في دعم الأسر المتضررة من الوضع الإنساني الطارئ في طرابلس".



ولفتت الى أنهم "مرتبطون بعمق بجذورنا ونسير وفق قيمنا العائلية، سنبقى إلى جانب الأسر اللبنانية الأكثر حاجة وسنواصل عملنا في مجالات المساعدات الإنسانية والتعليم".



تأتي هذه العملية الطارئة في إطار أنشطة Fondation CMA CGM التي تعمل حول العالم لمواجهة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية.



