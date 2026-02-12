بلدية الدوحة وبلدية بيروت توقعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وقعت ‏بلدية الدوحة اتفاقية توأمة مع بلدية بيروت، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات البلدية والتنموية، وذلك بحضور وزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، والمهندس جمال مطر النعيمي مدير عام بلدية الدوحة، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، على هامش معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر.



وتهدف الاتفاقية إلى توطيد علاقات التعاون المؤسسي بين بلديتي الدوحة وبيروت، وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات البلدية.