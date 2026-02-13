الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حيدر بحث مع نظيره المغربي في مراكش تعزيز التعاون الثنائي

أخبار لبنان
2026-02-13 | 01:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حيدر بحث مع نظيره المغربي في مراكش تعزيز التعاون الثنائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حيدر بحث مع نظيره المغربي في مراكش تعزيز التعاون الثنائي

عقد وزير العمل محمد حيدر، على هامش أعمال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنعقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية، لقاءً ثنائياً مع نظيره المغربي يونس سكوري، تم خلاله البحث في سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العمالية.

تناول اللقاء آفاق تبادل التجارب والخبرات بين وزارتي العمل في لبنان والمغرب، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.

كما بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين، تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل المعلومات، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، وتساهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي سياق دعم الكفاءات وتنمية الموارد البشرية، تم التطرق إلى سبل تسهيل التدريب المهني للبنانيين في المغرب من خلال برامج تدريبية متخصصة وشراكات مع مؤسسات ومعاهد مغربية، بما يسهم في رفع مستوى المهارات وتوسيع فرص العمل أمام الشباب اللبناني.

من جهته، وجّه الوزير حيدر دعوة رسمية إلى نظيره المغربي لزيارة لبنان، بهدف استكمال البحث في آليات التعاون المقترحة، ووضع خطة عمل مشتركة تترجم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء.

وأكد الوزيران حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والمغرب، وتطوير الشراكة في المجالات العمالية والاجتماعية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

أخبار لبنان

نظيره

المغربي

مراكش

تعزيز

التعاون

الثنائي

LBCI التالي
"لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية": لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-31

وزير خارجية المكسيك يناقش مع روبيو تعزيز التعاون الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-09

الرئيس عون: زيارتي لسلطنة عمان ستفسح المجال أمام تعزيز التعاون الثنائيّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-29

قائد الجيش بحث مع اللواء الحنيطي في تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأردني

LBCI
اقتصاد
2026-01-16

رسامني بحث في تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:56

المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني

LBCI
أمن وقضاء
02:40

قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار

LBCI
أخبار لبنان
01:50

"لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية": لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة

LBCI
أخبار لبنان
01:16

عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:02

توتر سياسي يسبق الجلسة وسط تصاعد الجدل الداخلي (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
2026-02-03

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
2026-01-04

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
صحة وتغذية
12:57

دراسة تكشف سراً بسيطاً في سن الـ50 يعزّز الصحة عند الـ80

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

LBCI
خبر عاجل
04:12

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
13:08

مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More