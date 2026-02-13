الأخبار
دريان في افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في المقاصد: وقفة عز وافتخار بما تقدمه الجمعية
أخبار لبنان
2026-02-13 | 03:20
دريان في افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في المقاصد: وقفة عز وافتخار بما تقدمه الجمعية
رعى مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى المقاصد " على نفقة اهل الخير في لبنان"، في حضور وزيرة السياحة لورا لحود، النائب نبيل بدر، عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري سلام، أعضاء مجلس أمناء المقاصد وفاعليات.
بعد قص شريط الافتتاح وجولة في القسم، تحدث كل من رئيس الجسم الطبي في المستشفى الدكتور وائل جاروش والمديرة جمانه نجار عن إنجازات المستشفى وتطوير وتحديث الأقسام فيه.
ثم تحدث رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو وقال:"نلتقي اليوم في لحظة إنسانيّة ووطنيّة بالغة الأهمّيّة، لافتتاح قسم سرطان الأطفال في مستشفى المقاصد، هذا الصرح الذي لم يكن يومًا مجرّد مؤسّسة صحّيّة، بل كان ولا يزال رسالة أمل، وملاذًا لكلّ من قصد العلاج بكرامة وإنسانيّة"، لافتا الى ان "افتتاح هذا القسم هو تعبير صادق عن التزام الجمعيّة رسالتها التاريخيّة في خدمة الإنسان".
وتابع:"المساهمة في مرض السرطان لا يقتصر على العلاج الطبّيّ فحسب، بل يتطلب احتضانًا نفسيًّا، ورعاية شاملة، وإيمانًا راسخًا بأنّ لكلّ مريض الحقّ في الشفاء، والفرح والحياة. لقد جاء هذا المشروع ثمرة شراكة حقيقيّة بين جمعيّة المقاصد، والداعمين الكرام الذين آمنوا بأنّ الاستثمار في صحّة الإنسان هو أسمى أوجه العطاء. وإنّنا نتوجّه إليهم جميعًا بجزيل الشكر والتقدير على ثقتهم، ودعمهم، ووقوفهم إلى جانب المقاصد في مسيرتها الإنسانيّة".
ختم:"لا يفوتني، في هذا المقام، إلّا أن أؤكّد أنّ هذا القسم لم يُنشأ فقط لتقديم أحدث العلاجات، بل ليكون مساحة آمنة تليق بمرضى، يستحقّون الحياة، ومكانًا يزرع الأمل في قلوبهم، ويخفّف من معاناتهم في واحدة من أصعب محطّات الحياة".
دريان
من جهته قال دريان:"في كل مرة آت الى مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية أجد شيئا جديدا وأجد مبادرة كريمة وعملا متطورا ومتقنا وناجحا، هذه هي المقاصد بمؤسساتها وفروعها وهي من كبرى مؤسساتنا. انها وقفة عز وافتخار في مبنى مستشفى المقاصد، نحن نعيش في زمن كثرت فيه الاوبئة وكثرت فيه الامراض والاطباء يعرفون جيدا كم هي عالية جدا نسبة الاصابات بالسرطان والاورام فكان من الضروري جدا ان تبادر المقاصد تطوير هذا القسم حتى يقوم بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منه، في سبيل خدمة المرضى وخدمة اهلنا وناسنا، اعتقد انها لن تكون الزيارة الاخيرة لمستشفى المقاصد".
وختم:" ابارك للمقاصد والى الامام وبالتوفيق الدائم، ونحن نعتز كوننا من بيروت بما تقدمه مستشفى المقاصد وما تقدمه جمعية المقاصد من تقديمات متنوعة في المجالات الاجتماعية والتعليمية والتربويّة".
